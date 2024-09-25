Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της 79ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός, απελευθέρωσης των ομήρων και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ανησυχία του για την εντεινόμενη κλιμάκωση που κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει την ευρύτερη περιοχή.
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη επανέναρξης της πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει σε λύση δύο κρατών.
