Προβάδισμα της ΝΔ αποτυπώνει δημοσκόπηση της PRORATA για το ATTICA TV με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται σταθερά πλέον στη δεύτερη θέση ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται και πάλι με μονοψήφιο ποσοστό, δίνοντας μάχη για την τρίτη θέση με το ΚΚΕ. Ενδιαφέρον, παράλληλα παρουσιάζουν και τα ευρήματα για τα εσωκομματικά σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 24%, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 13,5%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ μάχονται για την τρίτη θέση με ποσοστό 9,5%.

Η Ελληνική Λύση είναι πλέον δημοσκοπικά στην τρίτη θέση με 10%, η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 4,5%, η Φωνή Λογικής το 4%, και η Νίκη 3,5%.

Σε «ντέρμπι» φαίνεται να εξελίσσεται ο πρώτος γύρος των εσωκομματικών εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασσελάκη να προηγείται με 27%, στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελλος με 23% ενώ ποσοστό 16% συγκεντρώνει η υποψηφιότητα του Παύλου Πολάκη.

Στο ΠΑΣΟΚ προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του στον πρώτο γύρο εμφανίζεται να διατηρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 26%, τον οποίο ακολουθεί ο Χάρης Δούκας με 22%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Άννα Διαντοπούλου με 21%. Ποσοστό 15% καταγράφει ο Παύλος Γερουλάνος, 4% ο Μιχάλης Κατρίνης και 3% η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, το 53% όσων ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές θέλει κοινή κάθοδο των δύο κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές, ενώ το 24% θεωρεί ότι τα κόμματα της κεντροαριστεράς πρέπει να συνεργαστούν μόνο εντός Βουλής. Μικρότερο ποσοστό υπέρ της συνεργασίας καταγράφεται ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που υπέρ τάσσεται το 43% ενώ το 21% θεωρεί ότι η συνεργασία θα πρέπει να περιοριστεί μόνο εντός Βουλής.

Στο ερώτημα εάν μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να διαδραματίσει ρόλο σε τυχόν εξελίξεις που θα αφορούν στην κεντροαριστερά, το 26% θεωρεί ότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, το 24% σχετικά σημαντικό ενώ αρνητικό εμφανίζεται το 45%.

Στο ερώτημα για το ποια είναι τα τρία σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα, οι πολίτες τοποθετούν την ακρίβεια στην πρώτη θέση, την υγεία στη δεύτερη και Τρίτη την εκπαίδευση.

