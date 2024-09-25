Χριστοδουλίδης- ΟΗΕ: Η παρανομία της εισβολής δεν μπορεί να αναγνωριστεί

Ο Προέδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα, τονίζοντας τη δέσμευση της Κύπρου στο διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και τη διπλωματία. Αρχικά συνεχάρη τον Φιλίμον Γιανγκ για την εκλογή του ως Προέδρου της 79ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της Κύπρου στις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ για ειρήνη, σταθερότητα και τον σεβασμό της κυριαρχίας.

«Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ένα κυρίαρχο έθνος, ήρθε ως μια ακόμη έντονη υπενθύμιση του τι διακυβεύεται, αν δεν υπερασπιστούμε και δεν τηρήσουμε τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η Κύπρος καταδικάζει απερίφραστα κάθε παραβίαση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας που διαπράττεται μέσω στρατιωτικής δράσης από οποιοδήποτε κράτος, κατά της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας άλλου κράτους» ανέφερε.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης καταδίκασε την τρομοκρατία, αναφερόμενος στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και τόνισε την ανάγκη για μια ενιαία παγκόσμια αντίδραση στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, με την Κύπρο να διαδραματίζει ρόλο στην παροχή βοήθειας με την πρωτοβουλία Αμάλθεια και να δρα ως σταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή.

«Έχουμε συστηματικά δηλώσει αυτή τη δέσμευση και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Η Κύπρος έχει ενεργήσει επανειλημμένως ως περιφερειακός κόμβος εκκένωσης σε περιόδους κρίσης. Μια ασφαλής γέφυρα, ένα ασφαλές καταφύγιο για τους πολίτες» ανέφερε.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο Κυπριακό ζήτημα σημειώνοντας τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή το 1974 στη χώρα και καταδίκασε έντονα τη συνεχιζόμενη κατοχή του 37% του νησιού από την Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς την ως παραβίαση της κυριαρχίας της Κύπρου και του διεθνούς δικαίου.

«Αποτελεί προσβολή για την παρούσα ολομέλεια, να ονομάζεται μια εισβολή ειρηνευτική επιχείρηση. Ο αναθεωρητισμός δεν μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα. Ούτε τώρα ούτε ποτέ. Στον κ. Erdogan λέω επίσης: Τώρα είναι η ώρα να τηρήσετε τη διακηρυγμένη δέσμευσή σας στο διεθνές δίκαιο και στην ειρήνη. Καμία χώρα που πιστεύει στην ηθική ανωτερότητα της θέσης της δεν αρνείται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» ανέφερε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε τα δεινά των εκτοπισμένων Κυπρίων και θέμα των αγνοουμένων, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για τερματισμό της κατοχής και την εφαρμογή των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής της περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους της.

«Και η απάντησή μου, η απάντηση της διεθνούς κοινότητας είναι σαφής: Η παρανομία που απορρέει από την εισβολή, την επιθετικότητα και τη χρήση βίας ΔΕΝ μπορεί να αναγνωριστεί. Το διεθνές δίκαιο δεν είναι à la carte. Η ερμηνεία του δεν αλλάζει ανάλογα με το ποιος είναι ο παραβάτης. Εφαρμόζεται ισότιμα σε όλες τις συγκυρίες, σε όλες τις χώρες» ανέφερε.

Ο Κύπριος πρόεδρος επανέλαβε τη δέσμευση της Κύπρου για επανένωση στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αρχές της ΕΕ.

Κάλεσε για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων και εξέφρασε την άμεση ετοιμότητά του να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των συνομιλιών, παροτρύνοντας την Τουρκία να εγκαταλείψει την αναθεωρητική της στάση και να εμπλακεί σε ουσιαστικό διάλογο για μια ειρηνική, ενωμένη Κύπρο.

«Είμαι αποφασισμένος να εργαστώ άοκνα και γενναία για την ειρήνη στην Κύπρο. Για να επανενώσω τη χώρα μου και τον λαό της, σε ένα σύγχρονο, βιώσιμο ευρωπαϊκό κράτος, χωρίς στρατεύματα κατοχής, χωρίς ξένες εγγυήσεις, οι οποίες δεν έχουν θέση σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ο αναχρονισμός δεν μπορεί να αποτελέσει το μέλλον. Είμαι αποφασισμένος να εξασφαλίσω για όλους τους Κύπριους όλα τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που απολαμβάνουν οι άλλοι Ευρωπαίοι. Δεν τους αξίζει τίποτα λιγότερο» τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να εργαστεί προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της συνεργασίας, υποστηρίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για όλους τους Κύπριους και ενισχύοντας τη σημασία της πολυμέρειας στην επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

