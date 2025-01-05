Δούκας για Κ. Σημίτη: «Η σύγχρονη Ελλάδα έχει την υπογραφή του»

«Ο Κώστας Σημίτης μάς δίδαξε πολλά. Με το παράδειγμα και το ήθος του», επισημαίνει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στο συλλυπητήριο μήνυμά του για την απώλεια του πρώην πρωθυπουργού και προσθέτει:

«Ήταν ένας αγωνιστής της Δημοκρατίας. Ένας τολμηρός μεταρρυθμιστής. Ένας μεγάλος Ευρωπαϊστής. Ένας σπουδαίος καθηγητής, αλλά και άνθρωπος.

Η σύγχρονη Ελλάδα έχει την υπογραφή του.

Αντίο Πρόεδρε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.