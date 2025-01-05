Όταν ο Μπιλ Κλίντον, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και ο Ζακ Ντελόρ μίλησαν για τον Κώστα Σημίτη

Στις 6 Νοεμβρίου του 2023, η Άννα Διαμαντοπούλου, το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, το Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ και το περιοδικό Μεταρρύθμιση, με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών τίμησαν το έργο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη που πέθανε σήμερα.

Στην εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν πολιτικοί αρχηγοί και στελέχη από την πολιτικής ζωή της χώρας, μίλησαν για τον Κώστα Σημίτη με βιντεοσκοπημένα μηνύματα ο Μπίλ Κλίντον, ο Ζακ Ντελόρ και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ .

Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο «Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος», τίμησε με την παρουσία της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ο Κώστας Σημίτης σε αυτήν την ομιλία του μίλησε για τις αλλαγές που ήθελε ο ίδιος να φέρει στον πολιτικό βίο της χώρας, σημειώνοντας παράλληλα ότι «δεν ήταν πάντα εύκολο, γιατί στις αλλαγές υπάρχουν αντιστάσεις».

«Είναι βαθιά πεποίθησή μου, όμως, πως με προσπάθεια λύνονται προβλήματα. Υπάρχουν δύο λέξεις κλειδιά: το σχέδιο και η συγκυρία. Δεν προχωράς χωρίς σχέδιο – χωρίς στόχο και πρόγραμμα υλοποίησης. Προχωράς με τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις, αλλά συχνά κόντρα στο ρεύμα. Είναι το τίμημα που πρέπει να καταβληθεί, για να είναι το όφελος που θα προκύψει πολύ μεγαλύτερο» είχε τονίσει τότε ο Κώστας Σημίτης.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον δήλωσε ότι «είμαι υπερήφανος που υπηρέτησα στο αξίωμά μου παράλληλα με τον Κώστα Σημίτη για πέντε χρόνια και που συνεργάστηκα μαζί του».

Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στο μήνυμά του χαρακτήρισε τον Κώστας Σημίτη «θαρραλέο πολιτικό» και πρόσθεσε «απεχθανόταν τους συμβιβασμούς που ήταν αντίθετοι με τις βαθιές πεποιθήσεις του».

Για τον Κώστα Σημίτη μίλησε και ο Ζακ Ντελόρ μέσω του Πασκάλ Λαμί.

Από την πλευρά της η Άννα Διαμαντοπούλου, ανοίγοντας με την ομιλία της την εκδήλωση είχε πει για τον Κώστα Σημίτη «από επαναστάτης με αιτία στη διάρκεια της χούντας, συνιδρυτής και εξέχον μέλος και ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, αιρετικός με άποψη και δημιουργός του εκσυγχρονιστικού ρεύματος», προσθέτοντας ότι «η μάχη για τον εκσυχρονισμό δεν τελειώνει».

Στην εκδήλωση είχαν παρευρεθεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Στέφανος Κασσελάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και προσωπικότητες της οικονομικής και ακαδημαϊκής ελληνικής σκηνής, καθώς και εκπρόσωποι της νεολαίας.

