Ότι τα «ορόσημα της θητείας του Κώστα Σημίτη, θετικά και αρνητικά, θα αξιολογηθούν από την ιστορία», ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του για την απώλεια του πρώην πρωθυπουργού.
«Ο Κώστας Σημίτης υπήρξε ο κύριος πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της Παράταξής μας και ταυτόχρονα επί 8 χρόνια ο πρωθυπουργός της χώρας. Τα ορόσημα της θητείας του, θετικά και αρνητικά, θα αξιολογηθούν από την ιστορία. Εκφράζω στην οικογένειά του τα ειλικρινή συλλυπητήρια μου», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, για το θάνατο του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη.
