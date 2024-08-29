Οι 11 αλλαγές που θα βελτιώσουν τη διδακτική διαδικασία και τη σχολική ζωή το προσεχές σχολικό έτος, το οποίο αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αναλυτικά οι 11 αλλαγές της νέας σχολικής χρονιάς 2024-25:

1. Αριθμός ρεκόρ σε διορισμούς νέων εκπαιδευτικών

Δέκα χιλιάδες διορισμοί εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, θα ενισχύσουν αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας των σχολείων. Οι διορισμοί μόνιμου διδακτικού προσωπικού τη φετινή χρονιά είναι σχεδόν ισάριθμοι με όσους έγιναν αθροιστικά το 2022 (8.254) και το 2023 (3.693). Αυτό, αλλάζει την αναλογία μεταξύ μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών, δείχνει τη στρατηγική βούληση της κυβέρνησης να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό και επιτρέπει στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, τη ραχοκοκαλιά της σχολικής κοινότητας, να ασκήσουν το λειτούργημά τους σε ένα περιβάλλον ασφάλειας. Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι να συνεχιστούν οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών με την ίδια ένταση και τα επόμενα χρόνια.

Μεγάλη έμφαση δίνεται και στους διορισμούς που αφορούν στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Το διδακτικό έτος 2024-2025 τετραπλασιάζονται (σε σχέση με το 2023) στην ειδική αγωγή οι διορισμοί στις ειδικότητες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ οκταπλάσιες είναι οι θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, δεδομένου ότι την προηγούμενη χρονιά οι διορισμοί αφορούσαν αποκλειστικά ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Επιπλέον, με την υπό υλοποίηση στρατηγική του υπουργείου Παιδείας, με την εκκίνηση της σχολικής χρονιάς θα έχουν καλυφθεί σχεδόν στο σύνολό τους οι ανάγκες παράλληλης στήριξης για τις μαθήτριες και τους μαθητές των τάξεων νηπιαγωγείου, Α' και Β' δημοτικού.

2. Ψηφιακό φροντιστήριο

Η μεγάλη καινοτομία της φετινής σχολικής χρονιάς θα κάνει πρεμιέρα, πιλοτικά, στις 16 Σεπτεμβρίου και θα αφορά χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Κάθε υποψήφιος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ζωντανά απογευματινές παραδόσεις για το σύνολο της ύλης στα εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μαθημάτων, όπως γραμμικό και αρχιτεκτονικό σχέδιο, γερμανικά και γαλλικά.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα διαδραστικής συμμετοχής και εξατομικευμένης υποστήριξης από τους 98 εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει την ενισχυτική διδασκαλία στα 45 μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά τον Ιούνιο στα γενικά και στα επαγγελματικά λύκεια. Επίσης, η διδασκαλία θα αφορά και 10 μαθήματα Ειδικής Αγωγής για τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια.

Ακόμη, το Ψηφιακό Φροντιστήριο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να παρακολουθούν το σύνολο της διδακτέας ύλης σε ηλεκτρονική μορφή. Ήδη, είναι διαθέσιμο το υλικό από τα μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου ενώ μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν αναρτηθεί 2.500 εύληπτα και ψηφιοποιημένα βίντεο για 49 συνολικά μαθήματα από την Ε' Δημοτικού έως και την Γ' Λυκείου.

3. Αυτόνομες τάξεις

Η Γαύδος (2024) και οι Αρκιοί (2025) γίνονται οι δυο πρώτες απομακρυσμένες περιοχές που αποκτούν σχολεία με φυσική παρουσία τριών εκπαιδευτικών, βασικών ειδικοτήτων, σε συνδυασμό με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές, παραμένοντας στον τόπο διαμονής τους, αποκτούν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Την ίδια ώρα, μέσω του ψηφιακού φροντιστηρίου, μπορούν να υποστηριχθούν και με ενισχυτική διδασκαλία.

4. Διαδραστικά συστήματα μάθησης

Από τους 36.264 διαδραστικούς πίνακες που θα εγκατασταθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 σε όλες τις τάξεις από την Ε' Δημοτικού έως και την Γ' Λυκείου, οι 28.504 βρίσκονται ήδη στις σχολικές αίθουσες. Το ποσοστό ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι 78.6%. Οι εκπαιδευτικοί αποκτούν νέα, διαδραστικά, συστήματα μάθησης . Οι μαθητές διευρύνουν τους ορίζοντές τους μέσα από ντοκιμαντέρ, βίντεο και προσομοιώσεις ενώ στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας θα είναι πλέον και το αρχειακό υλικό άλλων φορέων, ανάμεσά τους η ΕΡΤ, κορυφαία ιδρύματα και μουσεία.

Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια εξοπλίζονται με 177.112 νέα ρομποτικά συστήματα (Κιτ Ρομποτικής). Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί 100.281, με ποσοστό ολοκλήρωσης 56,62%.

5. Εφαρμογή e-parents

Το νέο ψηφιακό εργαλείο για γονείς και κηδεμόνες, τους ενημερώνει ήδη για τις βαθμολογίες των μαθητών και των μαθητριών όπως και για ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις της σχολικής μονάδας. Μέσα στη χρονιά, η εφαρμογή θα διευρύνει τις δυνατότητές της με ενημέρωση για τις απουσίες των μαθητών, για την πρόοδο της διδαχθείσας ύλης αλλά και για τον προγραμματισμό των συναντήσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών.

6. Πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr

H πλατφόρμα ενάντια στην ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό που έκανε πρεμιέρα στα τέλη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς έχει αποδείξει ήδη τη χρησιμότητα της. Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργήσει προφίλ χρήστη 1.243 γονείς/κηδεμόνες και 185 μαθητές, ενώ έχουν ήδη υποβληθεί 285 και 43 αναφορές, αντίστοιχα. Τα ίδια τα σχολεία διαχειρίστηκαν την πλειονότητα των περιστατικών ενώ η τετραμελής ομάδα δράσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης παρενέβη σε 17 περιπτώσεις.

Οι εκπαιδευτικοί από την αρχή της φετινής χρονιάς έχουν πλέον όλα τα εργαλεία στα χέρια τους για την αντιμετώπιση του φαινομένου ενώ οι επιμορφώσεις δασκάλων, καθηγητών και των στελεχών εκπαίδευσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

7. Νέος κανονισμός λειτουργίας σχολείων

Η Ελλάδα προστίθεται στη λίστα των ευρωπαϊκών χωρών που προχωρούν στην απαγόρευση της χρήσης κινητού τηλεφώνου στα σχολεία. Το μέτρο έχουν εφαρμόσει καθολικά η Πορτογαλία και η Ισπανία, με παραλλαγές εφαρμόζεται στη Γαλλία και τη Φινλανδία ενώ κοντά στη νομοθέτησή του βρίσκονται η Κύπρος και η Σουηδία.

Στη χώρα μας, με την εξαίρεση για λόγους υγείας, θα απαγορευτεί η εμφανής κατοχή και χρήση του κινητού καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενώ η μη συμμόρφωση των μαθητών και μαθητριών θα επιφέρει την επιβολή του μέτρου της μονοήμερης αποβολής. Σε περίπτωση που ένας μαθητής ή μία μαθήτρια βιντεοσκοπεί /φωτογραφίζει/ μαγνητοφωνεί καθηγητές ή συμμαθητές του, χωρίς συναίνεση ή συγκατάθεση, η ποινή του θα είναι τριήμερη αποβολή ενώ με συγκατάθεση / συναίνεση θα αποβάλλεται για 1 έως 3 ημέρες. Αν η φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση αφορά προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, τότε ο Σύλλογος Διδασκόντων υποχρεούται να εφαρμόσει το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.

Ο νέος κανονισμός λειτουργίας των σχολείων προβλέπει αυστηροποίηση των παιδαγωγικών και πειθαρχικών μέτρων. Ενδεικτικά, ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να αποφασίσει έως και τριήμερη αποβολή, από μία ημέρα που ίσχυε έως σήμερα. Επίσης, ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αποφασίσει έως πενθήμερη αποβολή από τρεις ημέρες που είχε έως τώρα τη δυνατότητα, ενώ στην ευχέρειά του είναι και η αλλαγή τμήματος ή σχολικού περιβάλλοντος καθώς και ο αποκλεισμός από δράσεις, πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές και μετακινήσεις.

Ταυτόχρονα, αλλάζει και το πλαίσιο των απουσιών. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν οι απουσίες, κατά τη διάρκεια της διδακτικής χρονιάς, δεν ξεπερνούν τις 50 ή όταν δεν ξεπερνούν τις 114 από τις οποίες, οι άνω των 50 είναι δικαιολογημένες. Η καθυστερημένη προσέλευση στην αίθουσα θεωρείται απουσία.

Σε περιπτώσεις φθοράς/καταστροφής, μερικής ή ολικής, σχολικών κτιρίων, χώρων και υλικοτεχνικής υποδομής που αποδίδονται σε συγκεκριμένο μαθητή/μαθήτρια, η δαπάνη αποκατάστασης βαραίνει τον ίδιο (αν είναι ενήλικος) ή τους γονείς και κηδεμόνες του. Αφού πρώτα καθοριστεί το ποσό της δαπάνης αποκατάστασης οι γονείς / κηδεμόνες οφείλουν να καλύψουν το κόστος. Αν δεν συναινέσουν, η δαπάνη βεβαιώνεται και ακολουθεί η διαδικασία είσπραξής της.

8. Δράσεις ενεργού πολίτη

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που εναρμονίζει το πρόγραμμα σπουδών της με τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Σκοπός είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να εκπαιδευτούν στο ευ ζην, στη φροντίδα του περιβάλλοντος, στην κοινωνική ευθύνη και τη δημιουργική σκέψη. Μέσω των εργαστηρίων δεξιοτήτων, τα προγράμματα σπουδών εμπλουτίζονται με δράσεις για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ευθύνης και της βοήθειας στους συμπολίτες μας ενώ δίνεται έμφαση σε σχολικές ημέρες αφιερωμένες στη ζωοφιλία, τον αθλητισμό, την ψυχική υγεία και άλλα.

9. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός

Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α' λυκείου θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους. Οι μαθητές θα μπαίνουν με ένα προσωπικό κωδικό σε ηλεκτρονική εφαρμογή, όπου θα επιλέγουν εταιρία επαγγελματικού προσανατολισμού από μητρώο πιστοποιημένων εταιριών από τον ΕΟΠΠΕΠ. Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση τυποποιημένου ερωτηματολογίου επαγγελματικού προσανατολισμού σε ψηφιακή μορφή και ατομική συνεδρία με εξειδικευμένο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού.

10. Πιστοποιητικό πληροφορικής

Αναμορφώνεται το μάθημα της πληροφορικής στο γυμνάσιο, με επικαιροποίηση του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων και με τον σχεδιασμό νέου πιστοποιητικού που βασίζεται σε τέσσερις άξονες: Βασικές αρχές computing, χειρισμό και ανάλυση δεδομένων, διαδίκτυο και δίκτυα, ηθικές/ κοινωνικές πτυχές. Τα νέα βιβλία πληροφορικής και για τις τρεις τάξεις του γυμνασίου θα είναι διαθέσιμα από φέτος σε ψηφιακή μορφή και σε έγχαρτη από το 2025-2026.

11. Λογοτεχνία

Το νέο, ανοιχτό, σχολείο περιλαμβάνει σειρά αλλαγών που στοχεύουν στη διεύρυνση των οριζόντων των μαθητών, στην κατανόηση των κειμένων και στην απομάκρυνση από την αποστήθιση, μέσω της ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας.

Από τη φετινή διδακτική χρονιά εισάγεται η ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών έργων, αντί αποσπασματικών κειμένων όπως συνέβαινε έως σήμερα. Σε όλες τις τάξεις, από το νηπιαγωγείο έως και τη Γ' λυκείου, θα διανεμηθούν από ένα έως τρία βιβλία (ανάλογα την τάξη), πάνω στα οποία οι μαθητές θα κάνουν εργασίες και συγκεκριμένες δραστηριότητες. Κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι συγγραφείς θα βοηθήσουν τα παιδιά να αγαπήσουν το βιβλίο και να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και σκέψη. Οι εκπαιδευτικοί θα μυηθούν, μέσω ειδικής επιμόρφωσης, για τον τρόπο λειτουργίας της τάξης ενώ οι μαθητές θα λάβουν τα βιβλία τους μέσω της αποστολής σχολικών βιβλίων.

Στην ίδια κατεύθυνση, θα λειτουργήσει και το πολλαπλό βιβλίο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή από τον Απρίλιο του 2025 ενώ σε έντυπη από τον Σεπτέμβριο του 2026. Μέσω αυτού, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα έχουν στη διάθεσή τους πολλαπλές πηγές μάθησης. Για το πολλαπλό βιβλίο εργάζονται 60 συγγραφικές ομάδες για 187 διδακτικά πακέτα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τις 636 προτάσεις αξιολόγησαν 2.593 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, μέλη ΔΕΠ και άλλοι επιστήμονες, οι οποίοι ενέκριναν 590 από αυτές.

Μητσοτάκης: Η πολιτική της κυβέρνησης υλοποιείται με απόλυτη συνέπεια

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Έχουμε σήμερα σύσκεψη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για να συζητήσουμε τις σημαντικές αλλαγές στα σχολεία μας ενόψει της επόμενης εκπαιδευτικής χρονιάς. Αν έπρεπε να κάνω μία προσπάθεια να κατηγοριοποιήσω τις πολύ σημαντικές 11 αλλαγές, για τις οποίες ο Υπουργός και η Υφυπουργός θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν πιο αναλυτικά τις επόμενες μέρες, θα τις χώριζα σε τρεις διακριτές κατηγορίες.

Η πρώτη αφορά το ανθρώπινο δυναμικό: 10.000 νέες προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, οι οποίες προστίθενται στις 27.500 προσλήψεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει από το 2019.

Η πολιτική της κυβέρνησης υλοποιείται με απόλυτη συνέπεια και αφορά τη σταδιακή αντικατάσταση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τακτικό προσωπικό, με μόνιμους εκπαιδευτικούς, με προφανή οφέλη και για τους ίδιους αλλά και συνολικά για την εκπαιδευτική διαδικασία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο δεύτερος τομέας στον οποίο το Υπουργείο επενδύει πολύ είναι συνολικά ο τομέας της τεχνολογίας. Έχουν ήδη εγκατασταθεί 28.500 διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία της χώρας μας, από την Ε’ Δημοτικού μέχρι και τη Γ’ Λυκείου, και αναμένουμε την εγκατάσταση των υπολοίπων έως ότου να φτάσουμε στον αριθμό των 36.000 μέχρι το τέλος του χρόνου.

Θέλω να θυμίσω ότι και αυτή η παρέμβαση είναι μία παρέμβαση η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και ταυτόχρονα εμπλουτίζουμε σημαντικά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο με εξαιρετικό υλικό, το οποίο τίθεται πια στη διάθεση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε το μάθημα από την Ε’ Δημοτικού να γίνεται πολύ πιο ουσιαστικό, πολύ πιο διαδραστικό και πολύ πιο ενδιαφέρον και για τους εκπαιδευτικούς και για τα παιδιά.

Θέλω, επίσης, να σταθώ ξεχωριστά στην εφαρμογή του ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί από τις 16 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά της Γ’ Λυκείου. Δίνουμε τη δυνατότητα ενός δωρεάν ψηφιακού φροντιστηρίου με εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς, καλύπτοντας όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ένα, πιστεύω, πολύ χρήσιμο εργαλείο και για τους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους στα φροντιστήρια, αλλά και για τις απομονωμένες περιοχές της χώρας όπου απαιτείται σημαντικός χρόνος και σημαντική προσπάθεια μετακίνησης των παιδιών, εάν αυτά επιθυμούν να έχουν πρόσθετη υποστήριξη από κάποιο φροντιστήριο.

Η τρίτη κατηγορία στην οποία θέλω να σταθώ αφορά γενικότερα τα ζητήματα εκπαιδευτικής διαδικασίας και συμπεριφορών. Η πλατφόρμα του stop-bullying έχει ήδη αποδώσει καρπούς και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη διάθεση των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών για να μπορούμε να αναδεικνύουμε τέτοια περιστατικά και να μπορούμε αυτά να τα διαχειριζόμαστε με διακριτικότητα αλλά και αποτελεσματικότητα, κατά προτίμηση εντός της σχολικής μονάδας.

Αλλά θέλω να σταθώ, επίσης, και στις γενικότερες αλλαγές τις οποίες κάνουμε σε ζητήματα συμπεριφοράς. Κάποιος θα το έλεγε αυστηροποίηση, εγώ θα το έλεγα εξορθολογισμό του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις παραβατικές συμπεριφορές στο σχολείο. Είναι κάτι το οποίο μας το ζητούσαν μετ’ επιτάσεως και καθηγητές αλλά και γονείς. Η επαναφορά, ας πούμε, της πενθήμερης αποβολής ή και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, θεωρούμε ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες στην παρούσα συγκυρία είναι απολύτως επιβεβλημένες.

Θέλω να σταθώ επίσης και να συγχαρώ το Υπουργείο για το γεγονός ότι εμπλουτίζουμε συνέχεια το εκπαιδευτικό έργο με δράσεις που φροντίζουν να κάνουν τους μαθητές μας πιο ενεργούς πολίτες. Και χαίρομαι γιατί αυτές οι δράσεις βρίσκουν πια τη θέση τους στον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Όπως χαίρομαι ιδιαίτερα και για το γεγονός ότι εντός του έτους θα προσθέσουμε πια και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού για τα παιδιά της Α΄ Λυκείου, με ειδικά τεστ δεξιοτήτων, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τα παιδιά σε αυτή την κρίσιμη ηλικία να αντιληφθούν ποιες είναι πραγματικά οι δεξιότητές τους και να αρχίσουμε να τους κατευθύνουμε προς επαγγελματικούς δρόμους που να ταιριάζουν πιο πολύ με τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και τα ταλέντα τους.

Τέλος, θέλω να κάνω μία ξεχωριστή μνεία σε μία μεγάλη προσπάθεια, την οποία θα ξεκινήσουμε από φέτος ουσιαστικά και στην οποία θέλουμε τη στήριξη όλων των μαθητών, των γονέων, αλλά και των εκπαιδευτικών. Και η προσπάθεια αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα κινητά δεν πρέπει να έχουν θέση στα σχολεία. Το κινητό μπορεί ο μαθητής να το φέρνει στο σχολείο, αλλά πρέπει να είναι στην τσάντα κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής ημέρας.

Και ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να επιμείνουμε πολύ σε αυτή την προσπάθεια είναι πολύ απλός. Τα επιστημονικά δεδομένα πια για το πώς η χρήση του κινητού κατά τη διάρκεια της ημέρας στο σχολείο επηρεάζει την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία είναι καταλυτικά. Από την διάσπαση προσοχής μέχρι άλλα σημαντικά ζητήματα είναι σαφές ότι το κινητό δεν έχει θέση στο σχολείο την ώρα της ημέρας.

“Το κινητό στην τσάντα”, λοιπόν, είναι το σύνθημα με το οποίο θέλουμε να ανοίξουν τα σχολεία αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά. Είναι μια νέα προσπάθεια. Θέλω να το τονίσω ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχουμε κατά ανάγκη την απαίτηση να έχουμε 100% συμμόρφωση από την πρώτη στιγμή, αλλά θέλουμε να εξηγήσουμε και στα παιδιά και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς γιατί είναι σημαντικό ο μαθητής, η μαθήτρια στο σχολείο να είναι απολύτως προσηλωμένοι στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Με τη χρήση tablets, όποτε αυτό χρειάζεται, αλλά χωρίς τη διάσπαση προσοχής που δυστυχώς προκαλείται αναπόφευκτα όταν οι μαθητές περνούν πολλές ώρες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Και νομίζω ότι όλοι οι γονείς αντιλαμβάνονται απόλυτα αυτό το οποίο λέω.

Οπότε ξεκινάμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο μόνο θετικά οφέλη μπορεί να έχει συνολικά για την εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία μας.

Οπότε ο Υπουργός, η Υφυπουργός θα έχουν την ευκαιρία τις επόμενες μέρες, πολύ πιο αναλυτικά, να παρουσιάσουν τις καινοτομίες των σχολείων μας για την επόμενη σχολική χρονιά. Και πάλι να συγχαρώ όλη την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την πολύ σημαντική δουλειά η οποία γίνεται στον τομέα αυτόν».

Περρακάκης: Είναι η αρχή μιας σειράς πολύ μεγάλων αλλαγών

Από την πλευρά του ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Κύριε Πρόεδρε, 11 αλλαγές που είχαμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε σήμερα και στις οποίες μόλις αναφερθήκατε, είναι αλλαγές που οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και πρωτίστως οι μαθητές θα δουν από την εκκίνηση αυτής της σχολικής χρονιάς και είναι η αρχή μιας σειράς πολύ μεγάλων αλλαγών.

Φέτος, όπως είναι και η κατεύθυνση που μας έχετε δώσει, θα είναι “η χρονιά του σχολείου”, θα υπάρξουν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που θα αφορούν συνολικά το σχολείο. Αυτά είναι όλα εκείνα τα οποία είναι ήδη έτοιμα να ξεκινήσουν από την αρχή αυτής της χρονιάς. Στην πορεία θα προστεθούν και άλλα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που μας έχετε δώσει.

Και απλώς μια πάρα πολύ σύντομη αναφορά στο τελευταίο κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε, το οποίο είναι η απαγόρευση της εμφανούς κατοχής και χρήσης κινητών τηλεφώνων σε σχολεία, που είναι ουσιαστικά η προσθήκη σε σχέση με όλα τα προηγούμενα τα οποία είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε κατά το παρελθόν μαζί.

Είναι κάτι το οποίο και όλη η διεθνής βιβλιογραφία τονίζει ότι πρέπει να γίνει στα σχολεία. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς να εφαρμόζουν η μία μετά την άλλη. Έχει να κάνει και με κατευθυντήριες οδηγίες που έχει δώσει η UNESCO.

Και ας μου επιτρέψετε, κ. Πρόεδρε, να κλείσω με μια προσωπική αναφορά, με το δεδομένο ότι προβαίνουμε σε αυτή την απαγόρευση της εμφανούς κατοχής. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι ο τελευταίος Υπουργός στον οποίο θα βάζατε τον όρο “τεχνοφοβικός”. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πλέον κοινά αποδεκτό στους ανθρώπους οι οποίοι χειρίζονται αυτό το ζήτημα ότι πρέπει να συμβεί και θα φροντίσουμε να γίνει με την καλύτερη δυνατή συνθήκη και μέριμνα».

Πηγή: skai.gr

