Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν θα έχει σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο γεύματος εργασίας κατά την Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αντικείμενο της συνάντησης θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, οι ευρωτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ενόψει και της επικείμενης συνάντησης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο.

Σημειώνεται ότι Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στο γεύμα εργασίας έπειτα από πέντε χρόνια κάτι που κατά τις ίδιες πηγές, έχει ιδιαίτερη σημασία διότι έτσι δίνεται η ευκαιρία να θέσουμε, ενώπιον των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ζητήματα που μας αφορούν.

Πηγή: skai.gr

