Της Πηνελόπης Γκάλιου

Βήμα ταχύ και αποτελεσματικότητα για να αντιμετωπιστούν και να εξαλειφθούν και άμεσα -όπου είναι δυνατόν- τα προβλήματα της καθημερινότητας, ζήτησε από τους Υπουργούς του ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου.

Δίνοντας το ρυθμό που αναμένεται να κινηθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, ο πρωθυπουργός προέταξε τα ζητήματα της καθημερινότητας και εστιάζοντας στην ακρίβεια, η οποία παραδέχτηκε ότι ταλαιπωρεί τους πολίτες, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την μείωσή της και την υποχώρηση του πληθωρισμού. «Τα «αναχώματα» τα οποία έχουμε υψώσει μέχρι στιγμής και τα οποία είναι πολλά, είναι αποτελεσματικά και αυτή η δύσκολη φάση, την οποία αναντίρρητα έχουμε περάσει, βαίνει προς το τέλος της» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός ο οποίος εν παραβλέπει την εικόνα τις αγοράς αλλά παρατήρησε: «Για να μην παρεξηγηθώ, το έχουμε πει πολλές φορές, κανείς δεν λέει ότι οι τιμές δεν έχουν ανέβει και στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αντιστεκόμαστε και ότι τα πράγματα σταδιακά θα πηγαίνουν καλύτερα».

Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτό και στη μάχη που δίνει η κυβέρνηση, να ανακουφίσει τουλάχιστον ένα μέρος της κοινωνίας, πιο ευάλωτο, το επόμενο Σαββατοκύριακο, κατά την παρουσία και ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ αναμένεται να αποσαφηνιστεί και ο σχεδιασμός και για την λεγόμενη επιταγή ακρίβειας και τη μορφή που θα έχει, καθώς συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες αναμένουν με ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις, ευελπιστώντας να περιληφθούν στους δικαιούχους αυτού του επιδόματος που πιθανότατα θα δοθεί κόντα στις γιορτές των Χριστουγέννων. Εκτός από τους συνταξιούχους που δεν λαμβάνουν αυξήσεις λόγω προσωπικής διαφοράς, είναι πιθανόν να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους και άλλες ομάδες όπως οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Σε κάθε περίπτωση η επιδίωξη είναι να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες, δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καθώς και ΑμεΑ, ενώ αυτός ο προϋπολογισμός των 300 εκατ. ευρώ θα προέλθει από τα έσοδα της προσωρινής εισφοράς στα κέρδη των διυλιστηρίων.

«Η μάχη είναι μία μάχη η οποία συνεχίζεται» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφερόμενος ειδικά στα τρόφιμα, δήλωσε πως «έπεσαν κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, μάλιστα, αν αφαιρέσουμε τη δυσανάλογα μεγάλη επίδραση του ελαιολάδου στον δείκτη τιμών τροφίμων στη χώρα μας, ο δείκτης στις τιμές των τροφίμων κινείται πια πτωτικά».

Ειδική μνεία έκανε ο πρωθυπουργός και στα σχολικά είδη, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. «Έχουμε ένα πρώτο μέτωπο τώρα, που δεν είναι άλλο από τα σχολικά είδη, καθώς τα σχολεία θα ανοίξουν ξανά τον Σεπτέμβριο. Είδα με χαρά ότι αρκετές αλυσίδες προσφέρουν από τώρα τιμές οι οποίες είναι αισθητά χαμηλότερες από πέρσι. Πιστεύω, λοιπόν, ότι τόσο ο ανταγωνισμός όσο και οι έλεγχοι της πολιτείας θα λειτουργήσουν και στον τομέα αυτό τα έξοδα των νοικοκυριών δεν θα επιβαρυνθούν δυσανάλογα φέτος».

Σήμερα ο πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Υπουργό Παιδείας, Κυριάκο Πιερρακάκη, ενόψει της έναρξης της νέας εκπαιδευτικής περιόδου, προκειμένου να ενημερωθεί για τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν από φέτος στα σχολεία, (ψηφιακό φροντιστήριο, ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, ψηφιοποίηση απουσιών, νέο ποινολόγιο μαθητών κ.α.) αλλά και τις ανάγκες που καλύφθηκαν ή παραμένουν ενόψει της 11η Σεπτεμβρίου που χτυπάει το σχολικό κουδούνι.

