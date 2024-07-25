Μήνυμα απηύθυνε ο υπουργός ΥΠΑΙΘΑ Κυριάκος Πιερρακάκης μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στις ΣΑΕΚ.

Ο κ. Πιερρακάκης αφού συνεχάρη όσες και όσους είδαν τους κόπους ετών να ανταμείβονται, πετυχαίνοντας τους στόχους τους τόνισε: «Έχετε κάθε λόγο σήμερα να χαμογελάτε, μαζί με τους καθηγητές και τους φίλους που διανύσατε αυτή τη διαδρομή, αλλά και με τις οικογένειές σας που με θυσίες στήριξαν αυτή σας την προσπάθεια. Η υποστήριξη της ακαδημαϊκής σας -πλέον- διαδρομής μέσω της ενίσχυσης του δημοσίου πανεπιστημίου είναι για εμάς προτεραιότητα».

Στη συνέχεια ο υπουργός είπε ότι θέλει να κάνει μία ξεχωριστή αναφορά για τους υποψήφιους που, μέσα από το παράλληλο μηχανογραφικό, ξεκινούν την πορεία τους στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης - τα γνωστά μέχρι πρόσφατα ΙΕΚ. «Για όλους εμάς στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η επιλογή σας αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική μας για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και, ταυτόχρονα, το μεγαλύτερο κίνητρο για να υλοποιήσουμε όλα όσα έχουμε δεσμευτεί, προκειμένου να δικαιώσουμε τις προσδοκίες σας».

Ο κ. Πιερρακάκης απευθύνθηκε και στα παιδιά που σήμερα δεν είδαν δίπλα στο όνομά τους τη σχολή ή το τμήμα που θα επιθυμούσαν. «Το γεγονός αυτό δεν μειώνει σε τίποτα ούτε την προσπάθειά σας, ούτε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το μέλλον σας όπως το έχετε φανταστεί. Οι ευκαιρίες θα είναι πολλές και είναι πάντα στο χέρι σας να τις αξιοποιήσετε», τόνισε.

Κλείνοντας τη δήλωση του ο υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι «σίγουρα, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, η σημερινή ημέρα αποτελούσε για όλες και όλους το τέλος μιας διαδρομής. Ανεξάρτητα από το αν κατακτήσατε σήμερα τον στόχο που είχατε θέσει, πολύ σύντομα θα διαπιστώσετε ότι η μέρα αυτή συνιστά αφετηρία - και όχι τερματισμό. Αφετηρία για τα πρώτα βήματα της ενήλικης ζωής σας, αφετηρία μιας διαδρομής που περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από τα σημερινά αποτελέσματα. Το μέλλον τώρα ξεκινά να ανοίγεται μπροστά σας. Εσείς είστε οι συγγραφείς του μέλλοντός σας. Πιστέψτε στους εαυτούς σας, ανοίξτε τα φτερά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας».

