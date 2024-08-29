"Η Ελλάδα είναι επί της αρχής υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας. Βεβαίως είναι αυτονόητο ότι η πορεία αυτή περνά μέσα από τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού κεκτημένου, του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών" τόνισε ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο άτυπο συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών στις Βρυξέλλες. Επίσης, σημείωσε ότι "είναι σημαντικό την περίοδο αυτή, όπου με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία για την επανεκκίνηση των συζητήσεων στο Κυπριακό, να επιτευχθεί μια ωφέλιμη και δημιουργική στάση, έτσι ώστε το Κυπριακό ζήτημα, το οποίο αποτελεί ένα τεράστιο αγκάθι για την παγκόσμια ειρήνη, για την ασφάλεια, για το διεθνές δίκαιο, επιτέλους να λυθεί στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών" προσθέτοντας ότι θα έχει κατ'ιδίαν συνάντηση με τον Χακάν Φιντάν.

Παράλληλα, όσον αφορά το δεξαμενόπλοιο Sounion ανέφερε ότι "καταβάλλεται μια σημαντική διπλωματική προσπάθεια μεταξύ των χωρών και η Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε την οποιαδήποτε οικολογική καταστροφή που θα μπορούσε δυνητικά να προκληθεί. Είχα ο ίδιος συνομιλία χθες και με τον υπουργό εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας για να διασφαλίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η όσο το δυνατόν ασφαλέστερη διεκπεραίωση του ζητήματος αυτού".

Συγκεκριμένα, ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε:

"Προσερχόμαστε στο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, σε μια εξαιρετικά δύσκολη και ευαίσθητη περίοδο για τη διεθνή ασφάλεια για την Ουκρανία. Θα ενημερωθούμε από τον υπουργό Εξωτερικών της Oυκρανίας, τον κ.Κουλέμπα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις. Το ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί απολύτως η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Ουκρανίας. Σχετικά με τη Μέση Ανατολή, η κατάσταση δυστυχώς βαίνει προς το χειρότερο με διάχυση των εχθροπραξιών. Μας ανησυχεί ιδιαιτέρως η κατάσταση στη Δυτική Όχθη, στον Λίβανο, στην Ερυθρά Θάλασσα. Ιδιαίτερα για την Ερυθρά Θάλασσα, υφίσταται και το δεξαμενόπλοιο Sounion, το οποίο βρίσκεται εκεί μετά από επίθεση. Καταβάλλεται μια σημαντική διπλωματική προσπάθεια μεταξύ των χωρών και η Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε την οποιαδήποτε οικολογική καταστροφή που θα μπορούσε δυνητικά να προκληθεί. Είχα ο ίδιος συνομιλία εχθές και με τον υπουργό εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας για να διασφαλίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η όσο το δυνατόν ασφαλέστερη διεκπεραίωση του ζητήματος αυτού. Θα ενημερωθούμε και από τη Συντονίστρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ανθρωπιστική Βοήθεια και για την ανοικοδόμηση στη Γάζα, για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή στάση στο κρίσιμο αυτό ζήτημα. Είναι σημαντικό σε τέτοιες κρίσιμες περιόδους να μπορούμε να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και να συζητούμε. Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ κρίσιμη την παρουσία μετά από πέντε χρόνια στο άτυπο συμβούλιο του Τούρκου υπουργού εξωτερικών. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Η Ελλάδα είναι επί της αρχής υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας. Βεβαίως, είναι αυτονόητο ότι η πορεία αυτή περνά μέσα από τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού κεκτημένου, του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Ιδιαιτέρως δε είναι σημαντικό την περίοδο αυτή, όπου με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία για την επανεκκίνηση των συζητήσεων στο Κυπριακό, να επιτευχθεί μια ωφέλιμη και δημιουργική στάση, έτσι ώστε το Κυπριακό ζήτημα, το οποίο αποτελεί ένα τεράστιο αγκάθι για την παγκόσμια ειρήνη, για την ασφάλεια, για το διεθνές δίκαιο, επιτέλους να λυθεί στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα έχω την ευκαιρία να έχω κατ' ιδίαν συζητήσεις και με τη Συντονίστρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όσο και με τον Τούρκο ομόλογό μου, για να αξιολογήσουμε τα ζητήματα αυτά".

