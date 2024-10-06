Συνάντηση Κασσελάκη με Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας

Ο Στέφανος Κασσελάκης είχε συνάντηση με τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Γαβριήλ, με τον οποίο συζήτησαν μια σειρά θεμάτων που αφορούν την τοπική κοινωνία.

Στη συνέχεια, ο κ. Κασσελάκης, συνοδευόμενος από τη Θεοδώρα Τζάκρη, ξεναγήθηκε στο Ιωνικό Κέντρο στη Νέα Ιωνία, «ένα έργο ορόσημο για την Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος», όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται: «Το Ιωνικό Κέντρο είναι σημαντικό όχι μόνο για την πόλη της Νέας Ιωνίας, αλλά και για τον απανταχού Μικρασιατικό Ελληνισμό. Το Ιωνικό Κέντρο αναμένεται να αποτελέσει ένα πολύτιμο σημείο συνάντησης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Νεολαίας, το οποίο διαθέτει ένα κατάλληλα μεγέθους Εντευκτήριο, καθώς και μια Εστία Φιλοξενίας και Συγκεντρώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει το αμφιθέατρο, το οποίο έχει δυναμικότητα 400 ατόμων, καθιστώντας το ιδανικό για διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Συνεδριακό Κεντρο πάρκινγκ, βρεφονηπιακός Σταθμός, εστίες, φιλοξενείας, ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίας Νεάπολης, Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού. Αυτές οι υποδομές θα συμβάλλουν στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της περιοχής, προσφέροντας ευκαιρίες για εκπαίδευση, συναντήσεις και ψυχαγωγία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

