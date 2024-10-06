Κικίλιας: Οι παραλαβές των έργων ΑΙΓΙΣ το 2025

Η φετινή και η επόμενη αντιπυρική περίοδος, η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική αλλά και το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο συνέντευξης που παραχώρησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, στην εφημερίδα «Η Βραδυνή της Κυριακής».

Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι όπως διαπίστωσαν με την πυρκαγιά στην Κορινθία δεν υπάρχει πια "απόσταση" από την αντιπυρική περίοδο», η οποία, όπως είπε, πλέον βλέπουν «ότι επεκτείνεται λόγω της κλιματικής κρίσης». «Ήδη έχουμε διανύσει 5 μήνες σκληρών μαχών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στις πυρομετεωρολογικές συνθήκες που επικράτησαν φέτος τονίζοντας ότι «σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το 2024 είναι η χρονιά με τις χειρότερες πυρομετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων 40 ετών», ενώ τόνισε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έχει αντιμετωπίσει πάνω από 4.500 φωτιές.

«Φέτος είχαμε πάνω από 200 φωτιές, οι οποίες ξέσπασαν με δείκτη επικινδυνότητας 4 ή 5, πολλές από αυτές ήταν δίπλα ή μέσα σε οικισμούς, και οι οποίες αν δεν αντιμετωπίζονταν εγκαίρως θα είχαν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, απειλώντας περιουσίες και ανθρώπινες ζωές», σημείωσε ο υπουργός.

Αναφορικά με την πυρκαγιά στην Αττική ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από «ακρότατες συνθήκες» εντός οικισμού μέσα στον Βαρνάβα.

«Σε αυτή τη φωτιά, από την πρώτη στιγμή κινδύνευσαν να καούν άνθρωποι, και αυτός ο κίνδυνος ήταν συνεχής: Στο Βαρνάβα, στο Γραμματικό, στη Νέα Μάκρη, στο Καλέντζι, στο Μικροχώρι, στο Καπανδρίτι κλπ. Όλες αυτές είναι περιοχές με σπίτια και ανθρώπους που έπρεπε να απομακρυνθούν και ει δυνατόν να μην καούν οι περιουσίες του κόσμου εκεί. 'Αρα, η άποψη ότι ο κίνδυνος ήταν μόνο όταν έφτασε στην άλλη πλευρά της Πεντέλης είναι λάθος, εκτός κι αν πούμε ότι δεν μας νοιάζουν οι περιοχές που σας ανέφερα», σημείωσε. Επιπλέον επισήμανε ότι φέτος η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού» έχει προχωρήσει σε 396 συλλήψεις για εμπρησμούς και έχει επιβάλλει 1.030 πρόστιμα.

Παράλληλα αναφέρθηκε στις 831 προσλήψεις για το 2025 που θα προχωρήσουν για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος, δίνοντας έμφαση στους δασοκομάντος, των οποίων, όπως είπε, πέρσι οι μονάδες σχεδόν τριπλασιάστηκαν και επισήμανε ότι την ερχόμενη χρονιά αναμένεται να «αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε έργα του εξοπλιστικού προγράμματος ΑΙΓΙΣ».

Σχετικά με το «ΑΙΓΙΣ», πρόγραμμα ύψους 2,1 δισ. ευρώ, ο υπουργός ανέφερε ότι έχει δημοπρατηθεί το μεγαλύτερο κομμάτι του (1,9 δισ) μέσα σε ένα μόλις έτος και προσέθεσε ότι «ήδη πολλά έργα έχουν αρχίσει να συμβασιοποιούνται». Όπως είπε, «οι παραλαβές των έργων του ΑΙΓΙΣ θα ξεκινήσουν το 2025 και θα ολοκληρωθούν το 2030».

Ερωτηθείς για τη διαγραφή από την ΝΔ του Μάριου Σαλμά, ο υπουργός ανέφερε ότι ο κ. Σαλμάς δεν διεγράφη γιατί υπέβαλλε ερωτήσεις προς υπουργούς της κυβέρνησης, κάτι το οποίο, όπως είπε ο κ. Κικίλιας είναι «καθήκον ενός βουλευτή», αλλά διεγράφη «από το αρμόδιο όργανο του κόμματος διότι επέμενε να εγείρει ξανά και ξανά θέμα σκανδαλώδους σύμβασης από το υπουργείο Πολιτισμού, παρότι είχε ήδη όλες τις απαντήσεις από την αρμόδια υπουργό».

Τέλος, αναφορικά με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «είναι μία πολύ σοβαρή διαδικασία» και υπογράμμισε: «Οι βουλευτές όλων των κομμάτων, όχι μόνον της ΝΔ, θα πρέπει να ψηφίζουν με εντελώς ελεύθερη βούληση, ανεξαρτήτως της κομματικής τοποθέτησης. Αν αυτή η λογική δεν επικρατήσει, τότε θα υπονομεύουμε συνεχώς το κύρος και την ισχύ του εκάστοτε Προέδρου Δημοκρατίας, του ανώτατου Πολιτειακού παράγοντα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

