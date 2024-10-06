Κασσελάκης: Θα είστε ο νέος ΣΥΡΙΖΑ

Το Νέο Ηράκλειο επισκέφτηκε σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έτυχε «ιδιαίτερα θερμής υποδοχής» από «δεκάδες στελέχη της βόρειας Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ, μια μέρα μετά την επίσημη κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητάς του για την προεδρία».

Κατά την ανακοίνωση: «Ο κόσμος τον υποδέχτηκε με χειροκροτήματα και επευφημίες, φωνάζοντας συνθήματα όπως: "Στέφανε, θυμίσου, η βάση είναι μαζί σου", ενώ του ζητούσε να συνεχίσει την προσπάθειά του, υπενθυμίζοντάς του ότι είναι στο πλευρό του. "Εσείς θα είστε ο νέος ΣΥΡΙΖΑ", επισήμανε ο ίδιος, εκφράζοντας τη δέσμευσή του για τη δημιουργία ενός ανανεωμένου και δυναμικού κόμματος». Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, «η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ενθουσιασμό, καθώς οι παριστάμενοι εξέφρασαν τη στήριξή τους προς τον υποψήφιο πρόεδρο, ελπίζοντας σε μία νέα αρχή και σε ανανεωμένες προοπτικές για το κόμμα. Η συμμετοχή ηταν μεγάλη και έδειξε την προσδοκία των στελεχών για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ».

Μαζί με τον κ. Κασσελάκη ήταν η γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη, η βουλευτής Νοτίου Τομέα, Ραλλία Χρηστίδου, καθώς και ο διευθυντής της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Θάνος Μωραΐτης.

Πηγή: skai.gr

