Εκλογές ΠΑΣΟΚ- Xάρης Δούκας: Zητά παράταση μετά τις 7 στην ψηφοφορία

Να δοθεί παράταση στην ψηφοφορία λόγω της αυξημένης συμμετοχής και επειδή σχηματίζονται ουρές ζήτησε ο Χάρης Δούκας.

Με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ο Μαρίνος Σκανδάμης, εκπρόσωπος του Χάρη Δούκα, ζήτησε την παράταση του χρόνου λήξης της ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Χάρη Δούκα «η παράταση κρίνεται επιβεβλημένη δεδομένου ότι υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία και σχηματίζονται ουρές εκλογέων που ταλαιπωρούνται».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ψηφίσαντες έφτασαν λίγο πριν τις 15:30 τους 192.000 με αύξηση της συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία κατά 17,5%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.