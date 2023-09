Συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν στην Άγκυρα: Το κρίσιμο τετράμηνο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις Πολιτική 07:00, 05.09.2023 linkedin

Οι δυο υπουργοί Εξωτερικών θα προετοιμάσουν τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη στην ετήσια Σύνοδο του ΟΗΕ