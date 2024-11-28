Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση Φάμελλου - Αποστολάκη πριν την ανεξαρτητοποίηση: «Γιατί δεν απάντησες στα μηνύματα από το κόμμα»

Ο κ. Αποστολάκης φέρεται να απέφυγε να απαντήσει ενώ δεν ενημέρωσε για τις προθέσεις του και λίγο αργότερα ανακοίνωσε την αποχώρηση του.

Αποστολάκης

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος και ο Ευάγγελος Αποστολάκης συναντήθηκαν το απόγευμα στην εκδήλωση του ΣΦΕΑ στην Παλιά Βουλή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος συναντά εδώ και μέρες όλα τα μέλη της ΚΟ, τον ρώτησε γιατί δεν απάντησε στα μηνύματα που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα από το κόμμα. 

Ο κ. Αποστολάκης φέρεται να απέφυγε να απαντήσει ενώ δεν ενημέρωσε για τις προθέσεις του και λίγο αργότερα ανακοίνωσε την αποχώρηση του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ευάγγελος Αποστολάκης Σωκράτης Φάμελλος ΣΥΡΙΖΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark