Συνάντηση Φάμελλου - Αποστολάκη πριν την ανεξαρτητοποίηση: «Γιατί δεν απάντησες στα μηνύματα από το κόμμα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος και ο Ευάγγελος Αποστολάκης συναντήθηκαν το απόγευμα στην εκδήλωση του ΣΦΕΑ στην Παλιά Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος συναντά εδώ και μέρες όλα τα μέλη της ΚΟ, τον ρώτησε γιατί δεν απάντησε στα μηνύματα που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα από το κόμμα.

Ο κ. Αποστολάκης φέρεται να απέφυγε να απαντήσει ενώ δεν ενημέρωσε για τις προθέσεις του και λίγο αργότερα ανακοίνωσε την αποχώρηση του.

Πηγή: skai.gr

