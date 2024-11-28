Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρωτιά ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, χαμηλές πτήσεις για το κόμμα Κασσελάκη - Πώς βλέπουν οι πολίτες τα ελληνοτουρκικά

Δύο «εικόνες» της πολιτικής σκηνής καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis, μετρώντας τα ποσοστά των κομμάτων πριν και μετά την ίδρυση του κόμματος Κασσελάκη «Κίνημα Δημοκρατίας» και την εκλογή προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega.

Στην πρόθεση ψήφου πριν την ίδρυση κόμματος Κασσελάκη και εκλογών ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 22,6%, το ΠΑΣΟΚ 14,7%, το ΚΚΕ 7,8%, η Ελληνική Λύση 7,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,3% και το «Κίνημα Δημοκρατίας» 1,1%. Μετά την ίδρυση ΚΙΔΗ και εκλογών ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ συγκεντρώνει 22,7%, το ΠΑΣΟΚ 15,8%, η Ελληνική Λύση 9,8%, το ΚΚΕ 8,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,7% και το κόμμα Κασσελάκη 3,5%.

Όσον αφορά τώρα την εκτίμηση ψήφου, πριν και μετά την ίδρυση ΚΙΔΗ και τις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα συγκεντρώνουν:

Πριν: ΝΔ 28,6%, ΠΑΣΟΚ 18,6%, ΚΚΕ 9,9%, Ελληνική Λύση 9,3%, ΣΥΡΙΖΑ 6,7% και ΚΙΔΗ 1,5%

Μετά: ΝΔ 27,3%, ΠΑΣΟΚ 19,1%, Ελληνική Λύση 11,8%, ΚΚΕ 10,4%, ΣΥΡΙΖΑ 8,1% και ΚΙΔΗ 4,2%

Παραμένουν υψηλά τα ποσοστά δυσαρέσκειας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης τα δύο τρίτα των πολιτών (66%) πιστεύουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατάσταση και μόνο το 28% πιστεύει ότι πηγαίνουν προς τη σωστή.

Ως προς τους λόγους της δυσαρέσκεια πρωταγωνιστούν η ακρίβεια (41%) και η οικονομία (26%), πράγμα που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή οι πολίτες αισθάνονται πρωτίστως δυσαρεστημένοι με την οικονομική τους κατάσταση και τη συνεχιζόμενη και εντεινόμενη «κρίση κόστους ζωής».

Όλα αυτά αποτυπώνονται σε μια έντονα αρνητική αξιολόγηση για την κυβέρνηση με το 66% να έχει αρνητική γνώμη και μόλις το 26% να έχει θετική γνώμη, πράγμα που εξηγεί ως ένα βαθμό και την υποχώρηση της ΝΔ ως προς τη συνολικότερη πολιτική επιρροή.

Αυτή η αρνητική αξιολόγηση δεν περιορίζεται μόνο στην κυβέρνηση αλλά και στο πρόσωπο του ίδιου του πρωθυπουργού που πλέον μετράει 65% αρνητικές γνώμες και μόλις 29%, πράγμα επίσης σημαντικό, εάν αναλογιστούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιμείνει ιδιαίτερα στο να ταυτίσει την κυβέρνηση με τη δική του ηγεσία.

Γι’ αυτό και ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης (ο μέσος όρος του ισοζυγίου της αξιολόγησης της σημερινής οικονομικής κατάστασης της χώρας [θετικά-αρνητικά] και του ισοζυγίου της πρόβλεψης για την οικονομία [θα καλυτερέψει – θα χειροτερέψει]) παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού (45%) αισθάνεται ότι είναι «έξω από το κάστρο» δηλαδή σε μια θέση ευάλωτη.

Το ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτή την ευάλωτη συνθήκη αισθάνονται ότι βρίσκονται πρωτίστως όσοι δηλώνουν ότι ανήκουν στην εργατική τάξη (69%), οι μικρομεσαίοι (55%) και οι αγρότες (55%), αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό της μεσαίας τάξης (48%).

Πώς βλέπουν οι πολίτες τις ελληνοτουρκικές σχέσεις;

Η δημοσκόπηση περιλάμβανε και δύο ερωτήσεις για ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Καταρχάς, η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύουν ότι παρά την προσπάθεια για «χαμηλούς τόνους» από την κυβέρνηση, εκτιμά ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα επιδεινωθούν (54%) ενώ το 33% πιστεύει ότι θα βελτιωθούν.

Όσον αφορά το πώς βλέπουν οι πολίτες τον διάλογο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία1 Εδώ καταγράφεται μια οριακή πλειοψηφία (51%) υπέρ ενός διαλόγου πάνω σε όλα τα ζητήματα που θέτουν και οι δύο πλευρές, ενώ ένα 26% υποστηρίζει ότι ο διάλογος πρέπει να γίνει μόνο για τα ζητήματα που θέτει η ελληνική πλευρά. Αντιθέτως, υπάρχει και ένα 21% που επιμένει ότι δεν υπάρχει περιθώριο διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες.

Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών

Ως προς τις δημοτικότες των πολιτικών αρχηγών η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής. Στην ερώτηση για τη γενική δημοτικότητα, δηλαδή το εάν οι πολίτες έχουν θετική γνώμη για έναν πολιτικό, οι πολίτες φέρνουν στην πρώτη θέση τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο με 47%, πάνω από τον Νίκο Ανδρουλάκη που παίρνει 43%, σε ανοδική πορεία και τον Δημήτρη Κουτσούμπα με 41%. Αντιθέτως, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 37%.

Τα πράγματα αλλάζουν όταν συζητάμε ποιον κρίνουν οι πολίτες ως καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Εδώ οι πολίτες προκρίνουν... τον Κανένα αφού αυτή επιλογή συγκεντρώνει το 34%, την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο 30%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 8% έχει μια άνοδο από την προηγούμενη μέτρηση, όμως το ποσοστό αυτό υπολείπεται σημαντικά του ποσοστού που λαμβάνει το κόμμα του στις δημοσκοπήσεις.

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis καταγράφει και το πώς μεταβλήθηκαν αυτές οι τάσεις μετά την ίδρυση του Κινήματος Δημοκρατίας και την ανάδειξη νέας ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι βασικές τάσεις δεν αλλάζουν πολύ, πέραν μιας μικρής υποχώρησης του πρωθυπουργού, της μικρής ανόδου του Νίκου Ανδρουλάκη και της καταγραφής και του Σωκράτη Φάμελλου.

Πώς διαμορφώνονται οι κομματικοί συσχετισμοί και η πρόθεση ψήφου

Ως προς τη διαμόρφωση των κομματικών συσχετισμών, η δημοσκόπηση εξετάζει καταρχάς τα όρια της εκλογικής επιρροής των κομμάτων. Εδώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει το κόμμα με τη μεγαλύτερη δυνητική επιρροή (46%), με τη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται στο 41% και το ΚΚΕ στο 27%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 23%.

Ως προς τις τάσεις συσπείρωσης και αποσυσπείρωσης των κομμάτων η ΝΔ έχει απώλειες προς το ΠΑΣΟΚ και τη Φωνή της Λογικής σε σημαντικό βαθμό και σε μικρότερο προς την Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει εντυπωσιακά χαμηλή συσπείρωση (37%) έχει απώλειες προς το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Δημοκρατίας, το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ με την εντυπωσιακή συσπείρωση του 87,8% έχει μικρές διαρροές προς τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ως προς το πώς κατανέμεται η πρόθεση ψήφου στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά, ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί ισχυρή παρουσία μόνο σε όσους δηλώνουν Αριστεροί, το ΠΑΣΟΚ έχει την ισχυρότερη παρουσία σε όσους αναφέρονται στην Κεντροαριστερά και το Κέντρο και η Νέα Δημοκρατία στην Κεντροδεξιά, έχοντας χαμηλότερο ποσοστό σε όσους δηλώνουν Δεξιοί, κάτι που όπως έχει φανεί και από προηγούμενες έρευνες παραπέμπει ακριβώς στην ύπαρξη πλέον και ενός ισχυρού ακροδεξιού πόλου.

Πηγή: skai.gr

