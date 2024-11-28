Λογαριασμός
Τσίπρας σε Αποστολάκη: Όταν διαφωνείς με το κόμμα σου, παραιτείσαι και παραδίδεις την έδρα σου

Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής και πρώην υπουργός, είχε, λίγα 24ωρα νωρίτερα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρώην πρωθυπουργό

Τσίπρας με Αποστολάκη

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα 24ωρα πριν την ανεξαρτητοποίησή του ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα ανακοινωσε την αποχώρησή του από το κόμμα της Κουμουνδούρου, φέρεται να συζήτησε με τον πρώην πρωθυπουργό τις σκέψεις του, προκειμένου να εξετάσει την περαιτέρω στάση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα στον κ. Αποστολάκη ότι αν ένας διορισμένος βουλευτής διαφωνεί με το κόμμα που τον εξέλεξε, παραιτείται και αφήνει την έδρα του, καθώς, ούτε ηθικά, ούτε πολιτικά του ανήκει.

