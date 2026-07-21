Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν «πολύ σύντομα» την περιοχή του Pickaxe Mountain και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι «δεν έχει δει ακόμη τίποτα».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι το Ιράν έχει μεταφέρει πυρηνικούς φυγοκεντρητές στην περιοχή Pickaxe Mountain, απάντησε ότι «πολύ πιθανό να πλήξουμε σύντομα εκείνη την περιοχή. Και δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα γι’ αυτό. Κανονικά δεν θα το έλεγα αυτό. Αν πίστευα ότι μπορούσαν να κάνουν κάτι για να το αποτρέψουν, δεν θα το έλεγα ποτέ. Αλλά θα πλήξουμε την περιοχή αυτή πολύ σύντομα και με μεγάλη ισχύ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ανοικοδόμηση του Ιράν θα απαιτούσε «20 χρόνια» εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούσαν τώρα από την περιοχή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Ουάσινγκτον δεν σχεδιάζει να αποχωρήσει άμεσα.

«Δεν φεύγουμε αυτή τη στιγμή», είπε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν «οπωσδήποτε» τη νέα πυρηνική εγκατάσταση για την οποία γίνεται λόγος. «Θα τη χτυπήσουμε», ανέφερε.

«Αν φεύγαμε αύριο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχαμε μεγάλη επιτυχία. Αλλά δεν φεύγουμε», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Pickaxe Mountain είναι μια ισχυρά οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση, η οποία διαθέτει δύο βαθιά θαμμένα συγκροτήματα σηράγγων. Σύμφωνα με ειδικούς, οι εγκαταστάσεις βρίσκονται τόσο βαθιά ώστε δεν μπορούν να καταστραφούν ούτε από τις ισχυρότερες βόμβες διάτρησης οχυρών (bunker busters) που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η υπόγεια εγκατάσταση βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα νότια της Νατάνζ, στο κεντρικό Ιράν, και είχε δηλωθεί το 2020 στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) του ΟΗΕ ως μελλοντική μονάδα συναρμολόγησης των φυγοκεντρητών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πυρηνικού καυσίμου.

Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με το Ιράν αυτή τη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία ήταν εφικτή πριν από την τελευταία κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

«Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συναντηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή έχει αποδεκατιστεί. Θέλουν απεγνωσμένα να συναντηθούμε και, μέχρι να είναι έτοιμοι για ουσιαστικές συνομιλίες, δεν μας ενδιαφέρει», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Παράλληλα, ο Τραμπ απείλησε με στρατιωτική δράση κατά των Χούθι, εάν επιχειρήσουν να εφαρμόσουν τον αποκλεισμό που έχουν κηρύξει στα πλοία που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, παραπέμποντας στην προηγούμενη αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών κατά της οργάνωσης.

Ερωτηθείς πόσο τον ανησυχεί η απειλή, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα δούμε τι θα συμβεί. Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί. Μπορεί να συμβεί. Αλλά εμείς φροντίζουμε αυτά τα πράγματα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το αντιμετωπίσουμε. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν με τους Χούθι και από τότε δεν έχουμε ακούσει πολλά από αυτούς».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε τις προηγούμενες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά των Χούθι, λέγοντας ότι «για περίπου 45 ημέρες αναλάβαμε πολύ ισχυρή δράση εναντίον τους και από τότε δεν έχουμε αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα».

«Οι Χούθι δεν είχαν κανένα πρόβλημα μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, οι Χούθι της Υεμένης είχαν προειδοποιήσει τα πλοία που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία να μην χρησιμοποιούν την Ερυθρά Θάλασσα, σε μήνυμα που μεταδόθηκε μέσω ασυρμάτου προς τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ένας ενδεχόμενος ναυτικός αποκλεισμός της Ερυθράς Θάλασσας θα μπορούσε να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στην αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν, επηρεάζοντας περαιτέρω τις θαλάσσιες μεταφορές και τη ροή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Αναφερόμενος στο μέτωπο του Λιβάνου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι με τον πρόεδρο Ζοζέφ Αούν θα συζητήσουν «συγκεκριμένα σχέδια» για τη στήριξη της Βηρυτού στην αποδυνάμωση και απομάκρυνση της Χεζμπολάχ από τον νότιο Λίβανο.

«Θα μιλήσουμε γι' αυτό σήμερα με τον πρόεδρό σας και έχουμε ήδη καταρτίσει πολύ συγκεκριμένα σχέδια, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών που θα βοηθήσουν. Παράλληλα, ο Λίβανος γίνεται ολοένα και πιο αυτάρκης και θα το συζητήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) βρίσκονται «σε διαδικασία» αποχώρησης από τον Λίβανο.

«Ήταν μια σπουδαία συμφωνία που υπέγραψαν με τον Λίβανο», είπε, προσθέτοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αναδιπλώνονται.

Ερωτηθείς αν θα ήταν διατεθειμένος να συνομιλήσει με τη Χεζμπολάχ, ο Τραμπ απάντησε: «Θα μιλούσα με τη Χεζμπολάχ. Μιλάω με όλους». Πρόσθεσε μάλιστα ότι, αν του το ζητούσε ο πρόεδρος Αούν, θα συνομιλούσε με την οργάνωση.

Από την πλευρά του, ο Ζοζέφ Αούν ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο για την επίσκεψη και τη στήριξή του, λέγοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για αυτή την ιστορική επίσκεψη και για το ιστορικό επίτευγμα που πετύχαμε μαζί με την υπογραφή του πλαισίου, με τελικό στόχο τον οριστικό τερματισμό της κατάστασης εχθρότητας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Πιστεύω, κύριε πρόεδρε, ότι αυτή θα είναι η κληρονομιά σας. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο».

Πηγή: skai.gr

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