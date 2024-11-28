ΣΥΡΙΖΑ για την ανεξαρτητοποίηση Αποστολάκη: «Ντροπιαστική αποστασία - Να παραδώσει την έδρα που δεν του ανήκει»

Για «ντροπιαστική αποστασία» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σε ανακοίνωσή του αναφερόμενο στην ανακοίνωση της ανεξαρτητοποίησης από τον Ευάγγελο Αποστολάκη.

Μεταξύ άλλων, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι ο κ. Αποστολάκης «δεν σκέφτηκε ούτε το Κόμμα που τον τίμησε τοποθετώντας τον στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ούτε τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» και ότι «προσβάλλει την επιλογή των μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ». Ακόμη, ζητάει από τον κ. Αποστολάκη «έστω και την τελευταία στιγμή να παραδώσει την έδρα που δεν του ανήκει, ειδικά εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον τοποθέτησε στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ:

Η προδιαγεγραμμένη απόφαση του Ευάγγελου Αποστολάκη ολοκληρώνεται σήμερα με την ντροπιαστική αποστασία του. Δεν σκέφτηκε ούτε το Κόμμα που τον τίμησε τοποθετώντας τον στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ούτε τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Και προσβάλλει την επιλογή των μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως εκφράστηκε πρόσφατα στις εκλογές προέδρου.

Από εδώ και πέρα θα φέρει το στίγμα της αποστασίας, της καταπάτησης και προσβολής της λαϊκής ετυμηγορίας και βούλησης, καθώς και της εξυπηρέτησης των επιδιώξεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της διαπλοκής, που ανησυχούν ιδιαίτερα από την επανεκκίνηση και ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Οφείλει έστω και την τελευταία στιγμή να παραδώσει την έδρα που δεν του ανήκει, ειδικά εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον τοποθέτησε στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Αλλιώς, ο ελληνικός λαός θα τον στείλει στον κάλαθο της πολιτικής ιστορίας. Και εκεί δεν πρόκειται κανένας να τον σώσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.