Πολάκης για την ανεξαρτητοποίηση Αποστολάκη: Ολοκληρώνεται σιγά, σιγά το πάζλ της αποστασίας

Σε σχολιασμό της αποχώρησης του Ευάγγελου Αποστολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε ο Παύλος Πολάκης.

«Ολοκληρώνεται σιγά, σιγά το πάζλ της αποστασίας. Όλοι εκείνοι που κατηγορούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ για έλλειψη δημοκρατίας, όλοι εκείνοι που μιλούσαν για καθεστωτικές πρακτικές, όλοι εκείνοι που μας κατηγορούσαν για πραξικόπημα, αναρωτιέμαι τι σκέφτονται σήμερα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook και πρόσθεσε:

«Στην περίπτωση του ναυάρχου Αποστολάκη, δεν μπορούν καν να ισχυριστούν ότι εκλέχτηκε με προσωπικούς σταυρούς μιας και εξελέγη λόγω της απόφασής του Αλέξη να τον τοποθετήσει σε εκλόγιμη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας. Και ενώ μας κάνει κριτική για δημοκρατικές πρακτικές με την ανακοίνωση του, αποφάσισε, στο όνομα της δημοκρατίας μάλλον, να πάρει την έδρα σπίτι του. Κάθε μέρα που περνά, το σχέδιο της διαπλοκής για ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται όλο και πιο φανερό και οι πρωταγωνιστές της προσπάθειας αυτής, γίνονται όλο και πιο αδίστακτοι. Να είστε όλοι σίγουροι: όσο πιο λυσσαλέα μας πολεμάτε τόσο μας πεισμώνετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, είναι ΕΝΩΜΕΝΟΣ και σύντομα θα είναι και πιο ΔΥΝΑΤΟΣ»

Παράλληλα, στην ανακοίνωση του Αποστολάκη, στον λογαριασμό του στο Facebook, ο Παύλος Πολάκης επίσης σχολίασε: «Κρίμα ναύαρχε. Πολύ σύντομα θα μετανιώσεις, αλλά θα είναι αργά. Ούτε ο Κασσελάκης θα περπατήσει, ούτε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα αναστηθεί».

