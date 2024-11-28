Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης.

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης είναι ο πρώτος βουλευτής του Επικρατείας που αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που αναμένεται να ανοίξει νέο πεδίο αντιπαράθεσης στις τάξεις του μέχρι πρότινος κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, ήταν από την αρχή στο πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη, ωστόσο, στη δήλωσή του, δεν διευκρινίζει αν θα ενταχθεί στο κόμμα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 27 βουλευτές στο Κοινοβούλιο, ενώ συνολικά ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών είναι 23.

Η δήλωση του πρώην υπουργού για την ανεξαρτητοποίησή του:

«Το 2023 αποδέχτηκα την πρόταση του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. Π.Σ. να είμαι υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας, επειδή θεώρησα ότι ήταν ένα προοδευτικό κόμμα, το οποίο σεβόταν στην πράξη τις δημοκρατικές παραδόσεις καθώς και τις αρχές και αξίες της Προοδευτικής παράταξης. Όσα συνέβησαν πρόσφατα διέψευσαν τις προσδοκίες μου καθώς οι δημοκρατικές διαδικασίες καθυποτάχτηκαν σε πρακτικές που παραπέμπουν σε στιγμές του παρελθόντος, που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε.

Έχοντας υπηρετήσει την πατρίδα από υψηλές θέσεις ευθύνης και γνωρίζοντας πολύ καλά τι σημαίνει «ευθύνη», συνείδηση» και «τιμή», δεν μπορώ να βρίσκομαι σε ένα κόμμα που λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Είμαι άλλωστε βέβαιος ότι η πλειοψηφία όσων το ψήφισαν συμμερίζονται αυτή τη στάση μου.

Η απόφασή μου να παραμείνω ανεξάρτητος βουλευτής και να διατηρήσω την έδρα μου, είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την υποχρέωση που έχω απέναντι στους πολίτες και τη δημοκρατία. Ο θεσμός του βουλευτή Επικρατείας διασφαλίζει την συνολική εκπροσώπηση της κοινωνίας και όχι μικροκομματικές ισορροπίες. Συνεπώς είναι χρέος μου να συνεχίσω να εργάζομαι με ήθος, διαφάνεια και προσήλωση στο εθνικό συμφέρον, ανεπηρέαστος από μικροκομματικές σκοπιμότητες».

Τηλεφωνική επικοινωνία με Τσίπρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ευάγγελος Αποστολάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, λίγα 24ωρα πριν ανακοινώσει την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρώην πρωθυπουργός μετέφερε με απόλυτο τρόπο στον πρώην υπουργό, πως ειδικά ένας διορισμένος βουλευτής, όταν διαφωνεί με το κόμμα που τον εξέλεξε, παραιτείται, αφήνοντας την έδρα, που ούτε πολιτικά, ούτε ηθικά του ανήκει.

ΣΥΡΙΖΑ: «Ντροπιαστική αποστασία - Να παραδώσει την έδρα που δεν του ανήκει»

Για «ντροπιαστική αποστασία» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σε ανακοίνωσή του αναφερόμενο στην ανακοίνωση της ανεξαρτητοποίησης από τον Ευάγγελο Αποστολάκη.

Μεταξύ άλλων, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι ο κ. Αποστολάκης «δεν σκέφτηκε ούτε το Κόμμα που τον τίμησε τοποθετώντας τον στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ούτε τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» και ότι «προσβάλλει την επιλογή των μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ». Ακόμη, ζητάει από τον κ. Αποστολάκη «έστω και την τελευταία στιγμή να παραδώσει την έδρα που δεν του ανήκει, ειδικά εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον τοποθέτησε στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ:

Η προδιαγεγραμμένη απόφαση του Ευάγγελου Αποστολάκη ολοκληρώνεται σήμερα με την ντροπιαστική αποστασία του. Δεν σκέφτηκε ούτε το Κόμμα που τον τίμησε τοποθετώντας τον στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ούτε τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Και προσβάλλει την επιλογή των μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως εκφράστηκε πρόσφατα στις εκλογές προέδρου.

Από εδώ και πέρα θα φέρει το στίγμα της αποστασίας, της καταπάτησης και προσβολής της λαϊκής ετυμηγορίας και βούλησης, καθώς και της εξυπηρέτησης των επιδιώξεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της διαπλοκής, που ανησυχούν ιδιαίτερα από την επανεκκίνηση και ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Οφείλει έστω και την τελευταία στιγμή να παραδώσει την έδρα που δεν του ανήκει, ειδικά εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον τοποθέτησε στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Αλλιώς, ο ελληνικός λαός θα τον στείλει στον κάλαθο της πολιτικής ιστορίας. Και εκεί δεν πρόκειται κανένας να τον σώσει.

Συνάντηση Φάμελλου - Αποστολάκη πριν την ανεξαρτητοποίηση: «Γιατί δεν απάντησες στα μηνύματα από το κόμμα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος και ο Ευάγγελος Αποστολάκης συναντήθηκαν το απόγευμα στην εκδήλωση του ΣΦΕΑ στην Παλιά Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος συναντά εδώ και μέρες όλα τα μέλη της ΚΟ, τον ρώτησε γιατί δεν απάντησε στα μηνύματα που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα από το κόμμα.

Ο κ. Αποστολάκης φέρεται να απέφυγε να απαντήσει ενώ δεν ενημέρωσε για τις προθέσεις του και λίγο αργότερα ανακοίνωσε την αποχώρηση του.

Σαρακιώτης: Από σήμερα είμαι ανεξάρτητος βουλευτής

Ο Ευ. Αποστολάκης είναι η δεύτερη ανεξαρτητοποίηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε μια ημέρα. Είχε προηγηθεί νωρίς το πρωί ο Γιάννης Σαρακιώτης ο οποίος είχε προαναγγείλει την κίνηση του.

«Από σήμερα θα είμαι ανεξάρτητος βουλευτής, δεν μπορώ να υποκρίνομαι ότι είμαι καλά στον ΣΥΡΙΖΑ» δήλωσε ο Γ. Σαρακιώτης.

Όπως επισήμανε, «δεν μπορώ να αντιληφθώ το γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα βουλευτές μάς πυροβολούσαν τα πόδια μας και έκλειναν το σπίτι μας».

Ο Γιάννης Σαρακιώτης προσέθεσε ότι «αυτό που με οδηγεί εκτός ΣΥΡΙΖΑ είναι και η ασέβεια προς τους πολίτες. Δεν μπορεί επί 8 μήνες να ασχολείσαι με τα εσωκομματικά σου και τώρα να λες πατάω ένα pause σε αυτά και θα ασχοληθώ με τα προβλήματα της κοινωνίας. Εγώ δεν έπαψα να ασχολούμαι με τα κοινωνικά προβλήματα».

«Μετά από 10 χρόνια, αυτό που έχει σημασία πλέον είναι να είμαι καλά στον ρόλο μου για τον λαό της Φθιώτιδας. Ξεκίνησα να ασχολούμαι πιο ενεργά με την πολιτική έχοντας και επάγγελμα και ιδιότητα, προτεραιότητα μου είναι να είμαι καλά στον ρόλο μου, ο καθένας βάζει και τις προτεραιότητες του. Είμαι 41 ετών και ακόμη δεν έχω κάνει οικογένεια. Θα συνεχίσω όπως πιστεύω και αν δεν συνεχίζω στην πολιτική, δεν θα γίνει και τίποτα», είπε ο βουλευτής Φθιώτιδας.

