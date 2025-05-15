Συνάντηση Φάμελλου - Χαρίτση την Πέμπτη: Διάλογος για κοινές πρωτοβουλίες

Στη συνεννόηση με τη Νέα Αριστερά για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και στη συνάντηση που θα έχει σήμερα Πέμπτη, με τον Αλέξη Χαρίτση, αναφέρθηκε σε συνέντευξη του στο ΑTTICA TV, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ξεκίνησε την αναφορά του από την πρόταση που κατέθεσαν από κοινού στην βουλή για την απόλυση του Κώστα Γενηδούνια: «Είναι κοινή πρωτοβουλία που είναι πολύ σημαντική, την είχαμε συζητήσει με τον κ. Χαρίτση. Δεν θέλω να υποβαθμιστεί η σημασία της απόλυσης του συνδικαλιστή και συντρόφου μας στο πλαίσιο της ευρύτερης σημασίας που έχει η συνεννόηση. Η συγεκριμένη ερώτηση στοχεύει στο συνδικαλιστικό δικαίωμα. Ζητώ να ανακληθεί η απόλυση αυτή.

Το ότι έχει ανοίξει δίαυλος για συζητήσεις με τον Αλέξη Χαρίτση και υπάρχει κοινή κοινοβουλευτική στάση είναι θετικό. Δεν θέλω να διεκδικήσω μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ την πεποίθηση της κοινής στάσης. Από την πλευρά μας υπάρχει συνέχεια και συνέπεια - το κάναμε και με την πρόταση για Πρόεδρο της Δημοκρατίας - και θα διεκδικήσουμε να υπάρξει συνέχεια και σε πολλά άλλα. Θα επιδιώξουμε να υπάρξει διάλογος και για την προανακριτική. Εμείς θα διεκδικήσουμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια εξετάζοντας τον φάκελο και θα καταθέσουμε πρόταση».

Για τις συνεννοήσεις πρόσθεσε: «Ο κ. Ανδρουλάκης έχει δηλώσει ότι θα καταθέσει αυτόνομα το ΠΑΣΟΚ. Εμείς θα συζητήσουμε με τη Νέα Αριστερά. Για εμάς ο έλεγχος δεν θα αφορά μόνο τον κ. Καραμανλή. Θα είναι για όλα τα πολιτικά πρόσωπα, για όλες τις περιόδους για όλα τα αδικήματα. Θα αφορά και στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην περίοδο πριν τον ΣΥΡΙΖΑ». Αναφέρθηκε στις δηλώσεις Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «Η κυβέρνηση υποτιμά την νοημοσύνη των πολιτών».

Αναφέρθηκε στην πραγματογνωμοσύνη Καρώνη λέγοντας ότι «Υπάρχουν ασάφειες. Η συζήτηση για τα πορίσματα δεν απαλύνει την εντύπωση ότι υπάρχουν ευθύνες για το δυστύχημα και ότι υπάρχει συγκάλυψη. Δεν αναιρείται ότι έγινε αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος και αφαίρεση πειστηρίων. Δεν είναι να τους πιστεύεις πλέον. Αντίστοιχο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ήταν ευαγγέλιο και μετά το ρίξανε στον κάλαθο των αχρήστων. Παίρνει ένα κομμάτι που νομίζει ότι του ταιριάζει και στήσει ένα αφήγημα. Είναι προσβλητικό αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Το πόρισμα δεν αναιρεί δύο βασικά στοιχεία: ότι υπήρχε σύγκρουση δύο τρένων ενώ είχαν αποδομηθεί τα συστήματα ασφάλειας. Το δεύτερο ότι υπήρξαν πολλαπλές παρεμβάσεις της κυβέρνησης ξεκινώντας από τον τόπο του δυστυχήματος».

Εκτίμησε ότι «Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να μπαζώσει την αλήθεια και μέσα στη Βουλή. Η διαδικασία της προανακριτικής για Τριαντόπουλο ήταν αντισυνταγματική και παράνομη».

Για την τροπολογία Φλωρίδη που επιτρέπει την συμμετοχή συγγενών πολιτικών σε εταιρίες του εξωτερικού είπε: «Ο κ. Φλωρίδης έχει αλλάξει δύο φορές την διατύπωση. Υπήρξε ένας νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που απαγόρευε σε συγγενείς να συμμετέχουν σε εταιρίες. Η κυβέρνηση αφαιρεί προβλέψεις για τη συμμετοχή των συζύγων και των παιδιών πολιτικών. Είναι μία παρέμβαση που μειώνει την διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα».

Για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς το Συνέδριο ανέφερε: «Περάσαμε μία πολύ δύσκολη περίοδο στον ΣΥΡΙΖΑ, μία ντροπιαστική περίοδο (την περίοδο Κασσελάκη). Η κοινωνία χρειάζεται ένα σοβαρό αριστερό κόμμα γιατί δεν πάει άλλο με την συνολική κατάπτωση, στην οικονομία, στην δημοκρατία, με ευθύνη της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να γίνει ένας πολιτικός οργανισμός με ενιαία φωνή και δράση. Ενισχύουμε την λογοδοσία και την δημοκρατία στα όργανα μας. Και για τον πρόεδρο, θα ψηφίζει η βάση, αλλά ή επιλογή ένταξης των μελών δεν θα είναι της τελευταίας στιγμής. Θα ψηφίζουν τα μέλη του κόμματος αλλά όχι μέλη που γράφονται λίγο πριν την ψηφοφορία. Να συμφωνήσουμε ότι είμαστε όλοι ΣΥΡΙΖΑ και ότι συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ ,αλλά να βάλλουμε τέλος στην παθογένεια. Οι λειτουργίες προσωπικών ομάδων θα πρέπει να καταργηθούν».

Για τα σενάρια περί Τσίπρα: «Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ και ο Αλέξης Τσίπρας έχουμε δύο σκοπούς: ισχυροποίηση και προοδευτική ανασύνθεση στη χώρα μας. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα και για τη Αριστερά. Παίρνει σοβαρές πρωτοβουλίες που βοηθούν, δεν υπάρχουν ούτε παρασκήνια, ούτε άλλες συμφωνίες και άλλα σχέδια. Ένα είναι το σχέδιο να πετύχει η ανασύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ και να μπορέσει να τροφοδοτήσει την αλλαγή κυβέρνησης. Γι αυτό δουλεύουμε στην ίδια κατεύθυνση με μία φωνή και δράση».

Για τη συνάντηση του με τον Αλέξη Χαρίτση σήμερα είπε ότι στόχος είναι ένας μόνιμος διάλογος για κοινές πρωτοβουλίες.

Πηγή: skai.gr

