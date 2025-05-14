Την ανάκληση της απόλυσης του πρώην προέδρου των Μηχανοδηγών και εκ νέου υποψηφίου στις αρχαιρεσίες του Σωματείου, Κώστα Γενηδούνια, ζητούν με κοινή Ερώτησή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς οι Πρόεδροι και οι Γραμματείς των Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, Σωκράτης Φάμελλος, Αλέξης Χαρίτσης, Διονύσιος-Χαράλαμπος Καλαματιανός και Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή κάλυψε πλήρως τη Hellenic Train και τις πρακτικές της απαξιώνοντας προκλητικά τη συνδικαλιστική δράση, με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κ. Κυρανάκη, να δηλώνει πως «εμείς δεν είμαστε εργατοπατέρες να λέμε τι να κάνει ή να μην κάνει μια εταιρεία». Η στάση αυτή προφανώς δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τον αν η κυβέρνηση γνώριζε και ενθάρρυνε την εταιρεία να απολύσει τον Κ. Γενηδούνια.

Η απόλυση ενός συνδικαλιστικού στελέχους, που έχει δώσει μάχες για την ασφάλεια των τρένων, παραβιάζει την εργατική νομοθεσία, είναι ξεκάθαρα εκδικητική και έχει ως στόχο να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο.

Η ανάκληση της απόλυσης του Κ. Γενηδούνια και η άμεση επαναπρόσληψή του από τη Hellenic Train είναι η δίκαιη, δημοκρατική απαίτηση των εργαζομένων και του συνδικαλιστικού κινήματος και πρέπει να γίνει πράξη.

Τι αναφέρουν πηγές της Νέας Αριστεράς

Η εκδικητική απόλυση του μηχανοδηγού, συνδικαλιστή και μάρτυρα στη δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη, Κώστα Γενηδούνια από τη Hellenic Train αποτελεί μια ακόμα ψηφίδα στο μωσαϊκό της συγκάλυψης της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ανέλαβε την πρωτοβουλία να καλέσει σε κοινή κοινοβουλευτική παρέμβαση για αυτήν την προκλητική πράξη εργοδοτικής τρομοκρατίας.

Δυστυχώς, οι ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ αρνήθηκαν το αυτονόητο. Συνεπής στη δέσμευσή του προς τον Κώστα Γενηδούνια, τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο για μια ενωτική κίνηση που θα μετέφερε τη φωνή τους στο κοινοβούλιο, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατέθεσε σήμερα σχετική ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς με τη συνυπογραφή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλο.

Η μη νόμιμη, καταχρηστική και εκδικητική απόλυση του Κ. Γενηδούνια πρέπει να ανακληθεί. Και αυτό απαιτεί συντονισμό και κοινή δράση της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

