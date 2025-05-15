Δημοσιεύτηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 2334/13-05-2025) των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Ανάπτυξης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού για τη λήψη μέτρων Πολιτικής Προστασίας στο Νησιωτικό Σύμπλεγμα της Σαντορίνης.

Η ΚΥΑ ενσωματώνει την ομόφωνη εισήγηση των επιστημόνων, σε συνέχεια της πρόσφατης έκτακτης συνεδρίασης της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης, καθώς και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου, για την επανεκτίμηση των περιορισμών πρόσβασης και παραμονής σε συγκεκριμένες περιοχές του ηφαιστειακού συμπλέγματος, λόγω γεωδυναμικών φαινομένων.

Η ΚΥΑ προβλέπει:

α) Στον Λιμένα Αθηνιού και στο Οδικό δίκτυο του Όρμου Αθηνιού Όρμο Αθηνιός (νέος λιμένας Φηρών) αποφασίζεται η λήψη μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας των αποβιβαζόμενων οχημάτων, με κατά προτεραιότητα αποβίβαση των ΕΙΧ οχημάτων και έπειτα των λεωφορείων και των φορτηγών, ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος οχημάτων στην οδό, τόσο κατά την αποβίβαση όσο και τον απόπλου των πλοίων με απώτερο σκοπό τη μείωση του χρόνου παραμονής τους επ’ αυτής.

Οι θέσεις Α και Β επί του οδικού δικτύου θα παραμείνουν ελεύθεροι χώροι, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως χώροι έκτακτης ανάγκης. Απαγορεύεται η στάθμευση παντός είδους οχημάτων στις ανωτέρω θέσεις. (Παράρτημα Ι).

β) Στον παλαιό λιμένα Φηρών και την ανάντη περιοχή, που περιλαμβάνει τον λιμενικό χώρο του Παλαιού Λιμένα Φηρών, τις εγκαταστάσεις του Τελέφερικ, το μονοπάτι Φηρών - Παλαιού Λιμένα, επιτρέπεται η πρόσβαση και παραμονή. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση και παραμονή στις περιοχές Α και Β του Λιμένα που οριοθετούνται στο συνημμένο χάρτη φωτοερμηνείας (Παράρτημα ΙΙ).

Ο αριθμός των παρευρισκόμενων ατόμων στον λιμενικό χώρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 350.

γ) Στον Οικισμό Αρμένη Οίας απαγορεύεται η πρόσβαση και η παραμονή στο ανατολικό τμήμα του οικισμού που οριοθετείται ως περιοχή Β στο συνημμένο χάρτη φωτοερμηνείας (Παράρτημα ΙΙΙ). Στην οριοθετημένη περιοχή Β, αναστέλλεται προσωρινά κάθε χρήση οίκησης, λειτουργίας ξενοδοχειακής επιχείρησης, βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης και λειτουργίας υγειονομικού

καταστήματος. Επιτρέπεται η πρόσβαση και παραμονή στην περιοχή Α. Επιτρέπεται η από θαλάσσης πρόσβαση στις λιμενικές εγκαταστάσεις της περιοχής Α (Παράρτημα ΙΙΙ).

δ) Στον Οικισμό Αμμούδι:

I. Στη Δημοτική οδό προς Αμμούδι απαγορεύεται η κυκλοφορία και διέλευση παντός είδους οχημάτων, από τη διασταύρωση της περιφερειακής οδού Οίας προς τον λιμένα Αμμούδι. Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται οχήματα τροφοδοσίας κατά τις ώρες 05.00 π.μ. έως 10.00 π.μ. και έως 15 (δεκαπέντε) επιβατηγά ιδιωτικής χρήσεως (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα έως και δεκαπέντε (15) θέσεων, τα οποία θα εισέρχονται εκ περιτροπής με μέριμνα του Δήμου Θήρας για την διευκόλυνση της μετακίνησης των επισκεπτών. Επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων με προορισμό προς και από τη νήσο Θηρασιά.

II. Στο Περιπατητικό Μονοπάτι Αμμούδι - Ακρωτήριο Άγιος Νικόλαος απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή (Παράρτημα ΙV).

ΙΙΙ. Στο Περιπατητικό Μονοπάτι Αμμούδι - Οίας απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή έως και 50 μ. πριν την είσοδο στον οικιστικό ιστό της Οίας (Παράρτημα IV).

IV. Στον Οικισμό Αμμούδι επιτρέπεται η πρόσβαση και η παραμονή εντός της περιοχής Α (Παράρτημα V). Στην περιοχή Β (Παράρτημα V) απαγορεύεται κάθε μορφής πρόσβαση και παραμονή. Επιτρέπεται η από θαλάσσης πρόσβαση.

ε) Στον Κόρφο Θηρασιάς επιτρέπεται η πρόσβαση και η παραμονή.

2. Τα ανωτέρω ισχύουν έως 15 Νοεμβρίου 2025 προς τον σκοπό προστασίας των κατοίκων, επισκεπτών και εργαζομένων.

3. Σε περιπτώσεις εκδήλωσης έντονων γεωδυναμικών ή υδρομετεωρολογικών φαινομένων τα ανωτέρω είναι δυνατό να ανασταλλούν, να τροποποιηθούν μετά από εισήγηση κατά περίπτωση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την εκδήλωση καιρικών φαινομένων και πάσης φύσεως κινδύνων πολιτικής προστασίας, της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου.

4. Οι παραβάτες της παρούσας ανεξαρτήτως ποινικών ή αστικών ευθυνών υπόκεινται και σε διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261) και του οποίου οι διατάξεις, ως προς το ύψος, το είδος της κύρωσης και τον τρόπο επιβολής τους εφαρμόζονται ανάλογα από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

