Επίκαιρη ερώτηση Φάμελλου στον πρωθυπουργό για την Ομάδα Αλήθειας

Στη Βουλή για εξηγήσεις φέρνει τον πρωθυπουργό ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, καταθέτοντας Επίκαιρη Ερώτηση σχετικά με την πραγματική πηγή της παράνομης χρηματοδότησης του επικοινωνιακού βραχίονα της ΝΔ, της Ομάδας Αλήθειας και κομματικών στελεχών της.

Ο κ. Μητσοτάκης καλείται να απαντήσει:

Ποιος χρηματοδοτεί επικοινωνιακούς μηχανισμούς όπως η Ομάδα Αλήθειας και λογαριασμούς στο διαδίκτυο, ακόμα και τους ανώνυμους, ώστε να στοχοποιούν τους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ; Πόσα και ποια κομματικά στελέχη το ίδιο χρονικό διάστημα που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο κόμμα της ΝΔ παράλληλα ήταν ή είναι και εργαζόμενοι της εταιρείας Blue Skies AE; Πώς διασφαλίζεται η νομιμότητα όταν κομματικά στελέχη και επικοινωνιακοί μηχανισμοί κομμάτων φέρονται να υποστηρίζονται οικονομικά κατά παράβαση του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων από ιδιωτικές και δημόσιες χρηματοδοτήσεις και πως διασφαλίζεται ότι δεν υπήρξε διασπάθιση δημόσιου χρήματος;

Ο Σωκράτης Φάμελλος έχει ήδη καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στις αρμόδιες Αρχές για διερεύνηση των σημαντικών αυτών ερωτημάτων. Την ίδια ημέρα, είχε προαναγγελθεί η άσκηση ποινικών και αστικών διώξεων σε βάρος του από τον επικοινωνιακό βραχίονα της ΝΔ και σήμερα, Δευτέρα 12/5/25, του επιδόθηκε η σχετική εξώδικη δήλωση.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ ξεκαθαρίζει ότι η προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος να φιμωθεί μέσω διώξεων η αντιπολίτευση, ώστε να μην ασκεί το ρόλο της, είναι πρωτοφανής και θα πέσει στο κενό.

«Γιατί η κοινωνία και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτεί να χυθεί άπλετο φως σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση που σχετίζεται με παραβίαση της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Είναι θέμα δημοκρατίας, προάσπισης της διαφάνειας, της νομιμότητας και του κράτους Δικαίου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό:

Αθήνα, 12 Μαΐου 2025

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Πρωθυπουργό

Θέμα: Ποια είναι η πραγματική πηγή της παράνομης χρηματοδότησης του επικοινωνιακού βραχίονα της ΝΔ, της Ομάδας Αλήθειας και κομματικών στελεχών της;

Την Τρίτη 11 Απριλίου, στο δημοσίευμα του ενημερωτικού ιστοτόπου inside story καταγράφεται, μετά από δημοσιογραφική έρευνα, ότι η εταιρεία «Blue Skies Μονοπρόσωπη Α.Ε.», το 2018 και το 2019 προσέλαβε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και άτομα φίλα προσκείμενα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με γνώση της επικοινωνίας και των social media.Μεταξύ των εργαζομένων της Blue Skies αναφέρονται οι δημιουργοί και βασικοί πυλώνες της «Ομάδας Αλήθειας», της πλατφόρμας που έχει εξελιχθεί σε κομβικό όργανο προώθησης της κυβερνητικής γραμμής και στοχοποίησης των πολιτικών της αντιπάλων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εταιρεία Blue Skies και ο όμιλος V+O με τον όποιο αυτή συνδέονταν μέχρι πρόσφατα, έχουν κατά το παρελθόν συνάψει δημόσιες συμβάσεις με φορείς της δημόσιας διοίκησης και το κόμμα της ΝΔ. Λίγες μέρες αργότερα, σε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento αναφέρεται ότι μεταξύ των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στην εταιρεία Blue Skies φέρονται να είναι νυν υπουργοί, σύμβουλοι του πρωθυπουργού, στελέχη κρατικών φορέων και του κομματικού μηχανισμού. Ωστόσο, το ερώτημα είναι -σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα- «γιατί κανένας από αυτούς τους εργαζόμενους – στελέχη δεν αναφέρει στο βιογραφικό του τη σχέση με την εταιρεία».Στον απόηχο των αποκαλύψεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξη του στις 26.4.2025 παραδέχθηκε ότι τόσο ο αναπληρωτής Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης όσο και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κυρία Μιχαηλίδου έχουν εργαστεί στην εταιρεία Blue Skies. Πρόσφατα, στις 23.4.2025, σε σχετική ερώτηση απαντήσατε κ. Πρωθυπουργέ ότι:

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ομάδα Αλήθειας και οι άνθρωποι που τη στελεχώνουν είναι πολύ κοντά στην ΝΔ, ιδεολογικά και κομματικά» .Τα ίδια επιβεβαίωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις 29.4.2025, αναφερόμενος στην «Ομάδα Αλήθειας» απαντώντας σε σχετική ερώτηση: «Αν με ρωτάτε αν υπάρχει επικοινωνία, προφανώς και υπάρχει επικοινωνία και στηρίζω κάθε άνθρωπο ο οποίος κάνει καλά μια δουλειά». Στις 30.4.2025 ο αντιπρόεδρος του κόμματος κ. Γεωργιάδης είπε στην Ολομέλεια : «Να λέτε, πώς το κάνατε στη Νέα Δημοκρατία και φτιάξατε μια τόσο επιτυχημένη ιστοσελίδα που καταφέρνει να κάνει τόσα εκατομμύρια προβολές κάθε μέρα και να ασχολείται όλη η Ελλάδα με αυτά που ανεβάζει η Ομάδα Αλήθειας. Είναι πηγή επιτυχίας η Ομάδα Αλήθειας και όχι ζημίας και, προφανώς, δεν έχει χρήματα του ελληνικού λαού» .Κανένας, όμως, δεν απάντησε για την ουσία των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων που είναι· ποιος και για ποιο λόγο χρηματοδοτεί αυτούς τους ιδιώτες για να στηρίζουν το κόμμα της ΝΔ σε 24ωρη βάση. Παρά την προσπάθεια σας και των κομματικών σας στελεχών να υποβαθμίσετε τις σοβαρές αυτές καταγγελίες, τα ερωτήματα παραμένουν. Ερωτήματα για το αν υπάρχει «τριγωνική σχέση» μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών, του κυβερνώντος κόμματος της ΝΔ και κρατικών φορέων ή δημόσιων οργανισμών. Την ίδια μέρα που καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση των σημαντικών αυτών ερωτημάτων έγινε προαναγγελία άσκησης ποινικών και αστικών διώξεων σε βάρος μου από τον επικοινωνιακό βραχίονά σας και σήμερα μου επιδόθηκε η σχετική εξώδική δήλωση. Η προσπάθεια σας να φιμωθεί η αντιπολίτευση ώστε να μην ασκεί το ρόλο της μέσω προαναγγελίας διώξεων είναι πρωτοφανής και θα πέσει στο κενό, γιατί η κοινωνία και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτεί να χυθεί άπλετο φως σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση που σχετίζεται με παραβίαση της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Είναι θέμα δημοκρατίας, προάσπισης της διαφάνειας, της νομιμότητας και του κράτους Δικαίου.Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός:

Ποιος χρηματοδοτεί επικοινωνιακούς μηχανισμούς όπως η Ομάδα Αλήθειας και λογαριασμούς στο διαδίκτυο, ακόμα και τους ανώνυμους, ώστε να στοχοποιούν τους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ; Πόσα και ποια κομματικά στελέχη το ίδιο χρονικό διάστημα που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο κόμμα της ΝΔ παράλληλα ήταν ή είναι και εργαζόμενοι της εταιρείας Blue Skies AE; Πώς διασφαλίζεται η νομιμότητα όταν κομματικά στελέχη και επικοινωνιακοί μηχανισμοί κομμάτων φέρονται να υποστηρίζονται οικονομικά κατά παράβαση του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων από ιδιωτικές και δημόσιες χρηματοδοτήσεις και πως διασφαλίζεται ότι δεν υπήρξε διασπάθιση δημόσιου χρήματος;

Ο Ερωτών Σωκράτης Φάμελλος Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

