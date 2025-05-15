Στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ, έδωσε συνέντευξη αργά χθες το βράδυ ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και κατέκρινε την κυβέρνηση για το ότι εμφανίζεται δικαιωμένη μετά το πόρισμα του ΕΜΠ για τη πυρόσφαιρα στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Ο κ Ανδρουλάκης παρατήρησε ότι στο κρατικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αναφέρεται ότι υπάρχει κάποιο απροσδιόριστο καύσιμο ενώ στο δεύτερο πόρισμα, αυτό που παρήγγειλε η Εισαγγελία, λέει ότι υπάρχουν πιθανότητες να είναι και από έλαια σιλικόνης. «'Άρα, στο ένα υπάρχουν πιθανότητες, στο άλλο δεν υπάρχει περίπτωση. Και έχουμε μια κυβέρνηση που πανηγυρίζει. Μπορείτε να τους πάρετε στα σοβαρά;», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απέρριψε τις διαπιστώσεις ότι κάνει η κυβέρνηση περνάει στην "αντεπίθεση". « Σε τι; Με 57 νεκρούς; Με ένα πόρισμα ευρωπαϊκής εισαγγελίας που υποδεικνύει ότι υπάρχουν κακουργηματικές ευθύνες στην κυβέρνησή τους που δεν έγινε η σύμβαση της τηλεδιοίκησης 717; Με ένα πόρισμα της Εισαγγελίας της Λάρισας που αναφέρει ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες του κ. Τριαντόπουλου που δεν σεβάστηκε τον χώρο και έγινε αλλοίωση στοιχείων; Με μια τρίτη δικογραφία που έχει έρθει στη Βουλή και επί της ουσίας δίνει ένα πλαίσιο κακουργηματικών πράξεων ξανά για κυβερνητικά στελέχη; Γιατί πανηγυρίζουν;», υπογράμμισε.

Έκανε λόγο για παλινωδίες από τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη και υπερασπίστηκε των χειρισμών του ΠΑΣΟΚ. «Εμείς ό,τι κάναμε, είναι βάσει των πορισμάτων της ελληνικής και ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Και προπαγανδίζουν ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι θεσμικό και σοβαρό; Γιατί; Για να παίξουν το παιχνίδι τους και να πουν ότι είμαστε ίδιοι με τον Βελόπουλο, την Κωνσταντοπούλου, τον ΣΥΡΙΖΑ; Ο καθένας στάθηκε με τον χαρακτήρα που ήθελε και το ΠΑΣΟΚ στάθηκε θεσμικά». Συμπλήρωσε πώς η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να στηρίξει την προανακριτική που ουσιαστικά οδηγεί σε κακουργηματικές πράξεις στελεχών της είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Μίλησε ακόμη για τακτική σκόπιμης στρεψοδικίας από την κυβέρνηση με αφορμή περικεκομμένη δήλωση του, όπως ανέφερε κι επανέλαβε με έμφαση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών: «Θεωρώ ότι η ελληνική Δικαιοσύνη πρέπει να βελτιωθεί στη λειτουργία της. Θεωρώ ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης δυστυχώς δεν έχει λειτουργήσει πολλές φορές με τον τρόπο που θα έπρεπε. Αν πίστευα ότι έχουμε μία ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, ότι έχουμε διάκριση των εξουσιών στα ευρωπαϊκά πρότυπα, δεν θα πρότεινα να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, που σήμερα επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν θα πρότεινα να υπάρχει ένα κενό τεσσάρων ετών από την αφυπηρέτηση των Δικαστών μέχρι τον διορισμό τους σε οποιαδήποτε δημόσια θέση. Και τρίτη πρωτοβουλία, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών που θεωρούμε ότι πρέπει να τροποποιηθεί», συμπλήρωσε.

Σχολιάζοντας την κατάσταση στην οικονομία και τα κυβερνητικά μέτρα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε πώς «ξαφνικά, μέσα σε μερικές μέρες, φυτρώνει ένα "γαλάζιο λεφτόδεντρο" και μοιράζει 1 δισ. ευρώ. Ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, ό,τι προτείνει η Νέα Δημοκρατία είναι λύση» ενώ τα δομικά προβλήματα της οικονομίας παραμένουν.

Κατηγόρησε τη ΝΔ για σόου και για παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης στον τομέα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια, ισχυρίστηκε ότι ο αρμόδιος υπουργός δεν έδωσε σοβαρές απαντήσεις στην κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις offshore συγγενικών προσώπων πολιτικών ενώ έπέκρινε έντονα τον Κ. Μητσοτάκη για αλαζονεία και διευθέτηση συμφερόντων.

«Ο κ. Μητσοτάκης σε ένα πράγμα είναι καλός: Στις διευθετήσεις ισχυρών οικονομικών συμφερόντων και ολιγαρχών της χώρας. Αυτή τη δουλειά κάνει. Διευθετεί. Είναι άλλη η δική μας δουλειά: Να αλλάξουμε το κράτος, να δημιουργήσουμε μια ισχυρή παραγωγική βάση στη χώρα, να ανοίξουν θέσεις εργασίας για τους νέους ανθρώπους, να φτιάξουμε ισχυρό κοινωνικό κράτος, να λειτουργούν οι θεσμοί στα ευρωπαϊκά πρότυπα για να ανασάνει η χώρα μας βλέποντας με αισιοδοξία το μέλλον», υπογράμμισε .

Τέλος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στάθηκε ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα αρχής γενομένης από την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου ανοικτά της Κάσου.

«Για εμένα, είναι ζήτημα πάνω από όλα εθνικό, διότι αν δεν υλοποιηθεί το έργο πάει να πει ότι η Τουρκία δεν μας επιτρέπει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά είναι και οικονομική ζημία γιατί έχουμε δεσμεύσει 650 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα. Τι περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό ή τον υπουργό Εξωτερικών; Να μας πει το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου. Ό,τι απάντηση πήρατε εσείς, πήρα κι εγώ!»

Και συμπλήρωσε ότι «δεν πρέπει η Τουρκία να έχει οποιαδήποτε θέση στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας στην Ευρώπη. Αν το πετύχει, κάναμε μια τρύπα στο νερό. Εμείς θέλουμε μία Ευρώπη που στους πόρους των 800 δισ. ευρώ συμπαραγωγών εξοπλισμών για την άμυνα της, είναι μόνο τα κράτη της και όχι κράτη-ταραξίες, όπως η Τουρκία».

Πηγή: skai.gr

