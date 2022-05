Για την κατάσταση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να είναι πιο παρούσες στην περιοχή, ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή του πριν από τη συνάντησή τους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Για παράδειγμα, τόνισε ο Ν. Δένδιας, το σχήμα συνεργασίας 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ +ΗΠΑ) έχει τεράστια σημασία για την Ελλάδα και επισήμανε πως θα ήθελε να συζητήσουν για την ενίσχυσή του.

Επίσης, όπως δήλωσε ο Ν. Δένδιας, θα συζητήσουν για τις προκλήσεις στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και υπογράμμισε πως είναι σημαντικό να καταλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν πρέπει να αφεθεί κανένα έδαφος στις ρεβιζιονιστικές δυνάμεις να προσπαθήσουν να αλλάξουν αυτή τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

Σημειώνεται πως ξεκινώντας τη δήλωσή του, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη χαρακτηρίζοντας ιστορική, ενώ παράλληλα είπε πως ήταν εντυπωσιακή η χθεσινή συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο.

