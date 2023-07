Συλλυπητήρια Τούρκου υπουργού ‘Αμυνας για την απώλεια ζωής των δύο χειριστών του Canadair στην Κάρυστο

«Σε επικοινωνία μας, ο υπουργός ‘Αμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια ζωής των δύο χειριστών πυροσβεστικού αεροσκάφους στην Εύβοια». Αυτό τονίζει σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του στον ελληνικό λαό και σε όσους επιχειρούν στην κατάσβεση πυρκαγιών στη χώρα μας» προσθέτει ο Ν. Δένδιας.

The Defence Minister of Türkiye, Yaşar Güler, conveyed to me his condolences on the loss of the two firefighting aircraft pilots in Évia island. He also expressed his support to the Greek people and to those participating in firefighting missions within our country. pic.twitter.com/DdT4Uv9FOp