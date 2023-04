Υψώνουν τη σημαία της Φινλανδίας στην έδρα του ΝΑΤΟ - Βίντεο από την τελετή

Ιστορική στιγμή για τη Φινλανδία, και το ΝΑΤΟ η σημερινή, καθώς η σκανδιναβική χώρα έγινε το 31ο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, παρέδωσε στον πρόεδρο της Φινλανδίας, Σαουλί Νιίστο, το πρακτικό εισδοχής της χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η σημαία της Φινλανδίας υψώνεται μαζί με τις άλλες συμμαχικές σημαίες στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια μιας τελετής, παρουσία του προέδρου Σαουλί Νιινίστο, στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

