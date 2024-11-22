Στην Πάτρα μιλάει σήμερα ο Κώστας Καραμανλής - Ποια η στάση του έναντι του Αντώνη Σαμαρά

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Στην Αχαϊκή πρωτεύουσα στρέφονται τα φώτα της ΝΔ σήμερα, μετά την «παρένθεση» - όπως χαρακτηρίζεται από κυβερνητικά στελέχη - της εσωκομματικής αναστάτωσης, που προκάλεσε η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από το κόμμα, μετά τις κατηγορίες και τις προσβολές που εκτόξευσε κατά της κυβερνητικής πολιτικής, κυρίως στα εθνικά ζητήματα.

Η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στην Πάτρα, όπου θα απευθύνει ομιλία κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Χαρβαλιά «Γιαβόλ», έλκει τα βλέμματα όλων των γαλάζιων στελεχών, καθώς εκτιμάται πως θα συμβάλλει καθοριστικά στην μεταστροφή του εσωκομματικού κλίματος που πυροδότησαν οι τελευταίες εξελίξεις.

Ο κοινός βηματισμός που παρατηρήθηκε σε σειρά θεμάτων μεταξύ των δύο πρώην πρωθυπουργών, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, κατά το πρόσφατο παρελθόν μέχρι και πριν λίγο καιρό, με κοινές παρουσίες ή και απουσίες, όπως η άρνησή τους να παραβρεθούν στον εορτασμό για τα 50 χρόνια της ΝΔ στη Ρηγίλλης, δικαίως μπορεί να εγείρει ανησυχίες για τη στάση του κ. Καραμανλή. Ωστόσο, είναι επίσης γνωστή και καταγεγραμμένη και η διαφορετική προσέγγιση των δύο προκατόχων του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην κριτική που άσκησαν και ασκούν στην κυβερνητική πολιτική.

«Αυτή την στιγμή κάνουμε μια υποθετική συζήτηση που δεν έχει επαφή με τα πραγματικά δεδομένα» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς σχετικά με τη στάση του κ. Καραμανλή, τονίζοντας πως «κάθε τοποθέτηση και ομιλία ενός πρώην Πρωθυπουργού έχει αξία. Και περιμένουμε πάντοτε επισημάνσεις και παρατηρήσεις». Από κει και πέρα, επανέλαβε ο κ. Μαρινάκης, τη στοχοπροσήλωση της κυβέρνησης στο έργο της, προσπερνώντας τις εσωκομματικές «κακοτοπιές» και βλέποντας μπροστά. «Εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα για το οποίο έχουμε εκλεγεί και έχουμε ακόμα μπροστά μας δυόμιση χρόνια» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και εστίασε ιδιαίτερα στην οικονομία, παραθέτοντας στοιχεία του προϋπολογισμού τα οποία δείχνουν «την αληθινή βούληση της κυβέρνησης με αριθμούς, με συγκεκριμένα δεδομένα, όχι με λόγια του αέρα. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε σε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές, σε όλες τις υπόλοιπες επιμέρους εκφάνσεις της πολιτικής μας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, τυχόν «κοινή γραμμή» Σαμαρά – Καραμανλή έναντι της κυβέρνησης, δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά. Αυτό που αναμένεται είναι ο πρώην πρωθυπουργός από την Πάτρα, να μιλήσει μεν για όλα, να εκφράσει προβληματισμούς και ανησυχίες, όπως ήδη το έχει κάνει και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις του στο παρελθόν, χωρίς όμως να ξεπεράσει τα όρια της εποικοδομητικής κριτικής. «Ποτέ δεν υιοθέτησε τους τόνους του Αντώνη Σαμαρά» σχολίαζε συνομιλητής του Κώστα Καραμανλή, τραβώντας σαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο πρώην ηγετών της ΝΔ.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν θα αποφύγει να αναφερθεί στη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, με έναν τρόπο όμως ενωτικό και με μηνύματα προς όλες τις πλευρές. Αναμένεται να εστιάσει στην ανάγκη σύμπνοιας και ενότητας στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης, αλλά και να κρίνει παράλληλα, πως τα πειθαρχικά μέτρα δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, απορρίπτει οποιαδήποτε κινδυνολογία σχετικά με την απώλεια της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και την ύπαρξη διαφορετικών «ρευμάτων» στο εσωτερικό της ΝΔ, επικαλούμενο την ενιαία στάση που τήρησαν όλα τα στελέχη, κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά, έναντι του ζητήματος Σαμαρά. «Το σύνολο των βουλευτών μας που τοποθετήθηκαν, έδωσαν απαντήσεις, οι οποίες ήταν οι απαντήσεις οι αντίστοιχες που έδωσε συνολικά η Κυβέρνηση» παρατήρησε ο κ. Μαρινάκης και υπογράμμισε εκ νέου τη συνθήκη της σταθερότητας της χώρας, η οποία δεν πρέπει να μπαίνει σε κανένα ζύγι «ειδικά για ζητήματα ελάσσονος σημασίας ή την υιοθέτηση απόψεων, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα» σημείωσε με νόημα.

