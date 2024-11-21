«Όσο τα διαρθρωτικά αυτά μέτρα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, τόσο μας δίνεται η δυνατότητα και μετά το 2025 να προγραμματίσουμε και άλλες μόνιμες μειώσεις φόρων και θα στρέψουμε την προσοχή μας στην περαιτέρω ανακούφιση της μεσαίας τάξης», ανέφερε ο πρωθυπουργός σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο Έλενα Λάσκαρη στην εκδήλωση του υπουργείου εθνικής οικονομίας και της ΑΑΔΕ για τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

«Πιστεύω ότι τα στοιχεία της δημοσκόπησης της pulse επιβεβαιώνουν την ορθότητα της πολιτικής μας. Οι πολίτες είναι πάντα καχύποπτοι, πόσο μάλλον όταν είχαν ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν για τη διασύνδεση των Pos με τις ταμειακές μηχανές. Μιλάμε για έσοδα που το κράτος θα έπρεπε να εισπράττει και δεν τα εισπράττει. Μια φορολογική διοίκηση, η οποία γίνεται πιο φιλική προς τον πολίτη και πιο αυστηρή στην επιβολή της νομιμότητας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ερωτηθείς για το πολιτικό κόστος, ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε πως ο περιορισμός της φοροδιαφυγής ήταν κεντρική προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης. «Πιστεύω ότι το ισοζύγιο, το οικονομικό και το πολιτικό, είναι θετικό για την κοινωνία. Τα πρόσθετα έσοδα, τα οποία μπορέσαμε και συγκεντρώσαμε από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, επιστρέφουν στην κοινωνία δημιουργώντας πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για περαιτέρω μειώσεις φόρων. Τα πρόσθετα έσοδα ήρθαν από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και από την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτή είναι η επιτυχία της φορολογικής μας πολιτικής. Όσο τα διαρθρωτικά αυτά μέτρα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, τόσο μας δίνεται η δυνατότητα και μετά το 2025 να προγραμματίσουμε και άλλες μόνιμες μειώσεις φόρων και θα στρέψουμε την προσοχή μας στην περαιτέρω ανακούφιση της μεσαίας τάξης. Αυτή η πολιτική επιστρέφει το μέρισμα των πρόσθετων εσόδων πίσω στην κοινωνία», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση αν μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερες μειώσεις φόρων ο κ. Μητσοτάκης θύμισε ότι στον προϋπολογισμό έχουμε ήδη 12 μειώσεις φόρων. Και πρόσθεσε:

«Με την αλλαγή των δημοσιονομικών κανόνων η χώρα έχει πια οροφές δαπανών. Αν έχουμε σταθερή υπεραπόδοση από διαρθρωτικά μέτρα , ναι, μπορούμε να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Έχει σημασία να φανεί ότι αυτά τα διαρθρωτικά μέτρα ότι αποδίδουν μόνιμα. Η επιμονή μας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Όλες οι παρεμβάσεις από την ΑΑΔΕ είναι μέτρα που από τη μία διευκολύνουν και από την άλλη μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε την πραγματική φορολογητέα ύλη. Σήμερα η Ελλάδα πετυχαίνει δημοσιονομικούς στόχους, μειώνει το χρέος, έχει τριπλάσια ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και μειώνει τους φόρους». Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως αυτό που έχουμε πετύχει είναι αρκετά ιδιαίτερο και θετικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και είναι δικαίωση της φορολογικής πολιτικής και το 2027 το οικονομικό αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής θα είναι ορατό σε όλους. «Και στη μεσαία τάξη, οι μισθωτοί έχουν δει φορολογικές μειώσεις, αλλά μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο προσηλωμένοι στην ελάφρυνσή τους μέχρι το 2027. Πρέπει να δούμε την εφαρμογή των μέτρων το 2025. Είναι μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα. Έχουμε πάρει και έκτακτα μέτρα. Αυτή η κυβέρνηση δεν δίστασε να φορολογήσει τα υπερκέρδη στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και να επιστρέψουμε τα χρήματα στους πολίτες. Η κυβέρνηση δεν δίστασε να φορολογήσει τα διυλιστήρια. Αυτά είναι έκτακτα μέτρα τα οποία δεν μας αρέσουν κατά κανόνα. Μας αρέσουν τα διαρθρωτικά».

Σε επόμενη ερώτηση για τον ΦΠΑ και αν έχει φύγει από το τραπέζι η μείωση των συντελεστών ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «μια μονάδα μείωσης στο ΦΠΑ στοιχίζει περίπου 1,5 δις στα έσοδα και πως είμαστε μια χώρα σε αρκετές κατηγορίες σε χαμηλότερα ποσοστά ΦΠΑ».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «όσο έχουμε ευχάριστες εκπλήξεις τόσο περισσότερα περιθώρια ελιγμών θα έχουμε στα τελευταία δύο χρόνια της θητείας μας».

