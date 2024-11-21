Αυστηρή απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν δίνουν ελληνικές διπλωματικές πηγές.

"Η ατζέντα ήταν ίδια όπως ακριβώς και στις προηγούμενες συναντήσεις. Διμερή, διεθνή και περιφερειακά θέματα, ιδιαιτέρως δε στη συγκεκριμένη συνάντηση και το Κυπριακό" απαντούν οι ελληνικές διπλωματικές πηγές στον Χακάν Φιντάν.

"Ετέθησαν από την ελληνική πλευρά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις έρευνες που διεξάγονται για την ηλεκτρική διασύνδεση. Κανένα θέμα κυριαρχίας δεν συζητήθηκε" ξεκαθαρίζεται.

Επίσης, τονίζεται, δεν υπήρξε συμφωνία για το πλαίσιο συζήτησης για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

"Η Συνθήκη της Λωζάνης είναι σαφής και δεν επιδέχεται παρερμηνείας: Αναφέρεται σε μουσουλμανική μειονότητα. Η πάγια αναφορά εκ μέρους της Τουρκίας σε ανύπαρκτη εθνική μειονότητα αντίκειται στην οφειλόμενη πιστή εφαρμογή του διεθνούς δικαίου" επισημαίνεται.

"Η Ελλάδα θα συνεχίσει την πολιτική ισότητας και ισοπολιτείας για όλους τους Έλληνες πολίτες" επισημαίνουν οι διπλωματικές πηγές.

