Οι κρίσιμοι παράγοντες και οι σταθμοί των πολιτικών εξελίξεων

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στο πολιτικό σκηνικό που μοιάζει με «κινούμενη άμμο» προστίθενται συνεχώς νέα δεδομένα. Κανείς δεν γνωρίζει «που θα κάτσει η μπίλια» και αν σε ένα εξάμηνο από σήμερα θα υπάρχει μια σαφής εικόνα για το πώς τα κόμματα βαδίζουν προς τις εκλογές. Η εξίσωση είναι πολυπαραγοντική και οι άγνωστοι «Χ» που θα κρίνουν τις εξελίξεις πολλοί. Ξεκινώντας από τον ΣΥΡΙΖΑ ο επόμενος πρόεδρος θα κρίνει πολλά για το μέλλον της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα καταφέρει ο νέος επικεφαλής της Κουμουνδούρου να συσπειρώσει ένα μεγάλο κομμάτι της παλαιάς βάσης και ποια στάση θα κρατήσει ο Αλέξης Τσίπρας; Το «παιχνίδι» φάνηκε από το debate να παίζεται ανάμεσα στον Σωκράτη Φάμελλο και τον Παύλο Πολάκη. Δυο πρόσωπα που εκκινούν από διαφορετικές αφετηρίες. Άλλο θα είναι το πολιτικό τοπίο αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να «σκαρφαλώσει» σε ένα διψήφιο ποσοστό και να κονταροχτυπηθεί με το ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση και άλλο σκηνικό θα διαμορφωθεί αν η κατάρρευση αποδειχτεί ότι είναι μη αναστρέψιμη. Σε κάθε περίπτωση η έκπτωση του ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλάζει τον γεωγραφικό χάρτη της Βουλής και ο προϋπολογισμός θα αναδείξει τους νέους πόλους. Στη Χαριλάου Τρικούπη έτσι και αλλιώς λειτουργούσαν ως αξιωματική αντιπολίτευση το τελευταίο διάστημα.

Κομβικός θα είναι και ο ρόλος του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς σύντομα θα πρέπει να δείξει μια κυβερνητική δυναμική που έλειπε από το κίνημα το προηγούμενο διάστημα. Η παγίωση σε ποσοστά άνω του 20% είναι «εκ των ων ου άνευ» προκειμένου να αποδείξει πως αποτελεί τη μοναδική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία. Ο νέος πολιτειακός του ρόλος του δίνει μια επιπλέον ώθηση, καθώς το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε για τελευταία φορά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης την περίοδο 2007-2009. Αν τα νούμερα δεν ανθίσουν η «μουρμούρα» θα επανέλθει στο «πράσινο στρατόπεδο», καθώς μετά τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές οι προσδοκίες έχουν αυξηθεί. Στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ δεν προπορευτεί σημαντικά δημοσκοπικά η συζήτηση για την ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου πόλου της κεντροαριστεράς θα επανέλθει.

Στην πολιτική γεωγραφία θα έρθει να προστεθεί και ο νέος φορέας του Στέφανου Κασσελάκη που θα ανακοινωθεί το Σάββατο νωρίς το μεσημέρι. Πόσοι βουλευτές θα τον ακολουθήσουν ακόμα είναι το πρώτο κρίσιμο ερώτημα και αν θα καταφέρει να αλλάξει τη σύνθεση της Ολομέλειας με μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Στόχος του είναι να παγιωθεί ως μια πολιτική δύναμη που στην πορεία προς τις εκλογές η είσοδό της στη Βουλή δεν θα αμφισβητείται. Ο κατακερματισμένος χώρος της κεντροαριστεράς δύσκολα μπορεί να αποτελέσει φόβητρο απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση που, ωστόσο έχει δείξει σημάδια κόπωσης το τελευταίο διάστημα. Η οικονομία είναι το πεδίο στο οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στρέψει την προσοχή του. Μετά τη ρήξη με τον Αντώνη Σαμαρά το πολιτικό γεγονός που θα κρίνει πολλά για την επόμενη ημέρα θα είναι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο κ.Μητσοτάκης θα επιδιώξει να μην δοκιμαστεί η συνοχή της πλειοψηφίας τη στιγμή που άπαντες αναμένουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Η μάχη του προϋπολογισμού θα προηγηθεί, όμως η πλειοψηφία δεν δείχνει να ανησυχεί. Στο πολυσύνθετο παζλ κομβικό ρόλο θα παίξουν και τα μικρότερα κόμματα ειδικά μέσα στη φημολογία που υπάρχει για αλλαγή του εκλογικού νόμου και άνοδο του ορίου εισόδου στη Βουλή στο 4% ή στο 5%.

Πηγή: skai.gr

