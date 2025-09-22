Στην διάψευση δημοσιευμάτων που εμφανίζουν τον Γιώργο Μυλωνάκη να ενημερώνει βουλευτές της ΝΔ για την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.



«Ξέρετε που έχει ειπωθεί; Σε ευφάνταστα δημοσιεύματα. Σας το λέω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Δεν ενημέρωσα κανέναν και δεν είχα καμία γνώση νόμιμων επισυνδέσεων. Αυτή είναι η αλήθεια», ξεκαθάρισε ο Γ. Μυλωνάκης κατηγορώντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως έχει αναγάγει «το ψέμα σε επιστήμη και την συνωμοσιολογία σε τέχνη».

«Η τακτική σας είναι γνωστή. Πες πες πάντα κάτι μένει. Μετά λέτε, παρακολουθούμε τους ευρωπαίους εισαγγελείς. Δεν έχετε κανένα όριο; Μας λέτε ότι ο κ. Μπουκώρος δεν υπουργοποιήθηκε στο ανασχηματισμό του Ιουνίου 2024. Δηλαδή δεν υπουργοποιήθηκε τότε, μετά το ξεχάσαμε και υπουργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025. Καταλαβαίνω ότι η στάση σας μπορεί να θεωρείται ότι πουλάει. Αυτά τα ψεύδη προς άγρα δικών σας ψήφων όχι εδώ .Ούτε θα δεχθούμε να ρίχνετε τόνους λάσπης επειδή αυτό είναι το μόνο που ξέρετε να κάνετε», πρόσθεσε ο ίδιος.

Αναφερόμενος μάλιστα στην υπόθεση του ενημερωτικού σημειώματος που έλαβε από συνεργάτη του στην Προεδρία της Κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Υφυπουργός άφησε σαφή υπαινιγμό πως το μήνυμα που έλαβε στο κινητό του, διέρρευσε: «Πρόκειται για ένα άτυπο ενημερωτικό σημείωμα εσωτερικού χαρακτήρα που συνέταξε συνεργάτης μας για λόγους εσωτερικής ενημέρωσης μου και μου το έστειλε τον Ιούνιο του 2025. Συγκεκριμένα στις 15 Ιουνίου. Κρατήστε αυτή την ημερομηνία. Που εστάλη στο κινητό μου τηλέφωνο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γεγονός που μου δημιουργεί ορισμένα ερωτήματα σχετικά με το πως κάποιοι διαφημίζουν ότι το κατέχουν. Αυτό όμως είναι μια άλλη συζήτηση που ενδεχομένως κάποτε να την κάνουμε».

Από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε στην ερώτησή της προς τον Γ. Μυλωνάκη σχετικά με το εάν είχε ενημερώσει τον κ. Μπουκώρο ότι παρακολουθείται: «Ο κ. Μπουκώρος το έχει πει. Σας ρωτώ συγκεκριμένα. Γνωρίζατε ή όχι ότι παρακολουθείτο ο κ. Μπουκώρος; Γνωρίζατε ή όχι την εμπλοκή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην έρευνα; Κύριε Μυλωνάκη έχετε ήδη διαπράξει υπεξαγωγή εγγράφου. Η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι χοντρή παραβίαση».

«Μπορείτε να μου πείτε πού και πότε ο κ. Μπουκώρος είπε όσα ισχυρίζεστε; Έχετε βρει δήλωση του που με κατονομάζει; Μόνο ευφάνταστα δημοσιεύματα το ισχυρίζονται. Δεν ενημέρωσα κανένα και δεν είχα καμία γνώση για το περιεχόμενο των επισυνδέσεων. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια και προφανώς σας ενοχλεί», ανταπάντησε ο Υφυπουργός.

Πηγή: skai.gr

