Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Περιπέτεια για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε στην Αθηνών - Σουνίου, κοντά στο Λαύριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημά της βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε σε χαντάκι. Η ίδια οδηγούσε μόνη της και ήταν χωρίς αστυνομική συνοδεία.

Περαστικός που είδε το συμβάν κάλεσε την τροχαία, η οποία έφτασε στο σημείο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν τραυματίστηκε από το συμβάν και για αυτό δεν πήγε σε κάποιο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.