Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Περιπέτεια για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου τα ξημερώματα του Σαββάτου.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε στην Αθηνών - Σουνίου, κοντά στο Λαύριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημά της βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε σε χαντάκι. Η ίδια οδηγούσε μόνη της και ήταν χωρίς αστυνομική συνοδεία.
Περαστικός που είδε το συμβάν κάλεσε την τροχαία, η οποία έφτασε στο σημείο.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν τραυματίστηκε από το συμβάν και για αυτό δεν πήγε σε κάποιο νοσοκομείο.
