Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη 3 Απριλίου, στη Βαρσοβία, προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και 'Αμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διοργανώνει η πολωνική Προεδρία.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου θα συζητηθούν μεταξύ άλλων το Σχέδιο ReArm Europe, η Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή 'Αμυνα και η κατάσταση στην Ουκρανία.

Το απόγευμα αύριο, ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στο Λονδίνο, όπου θα συμμετάσχει στην εκδήλωση που διοργανώνει η πρεσβεία της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Μαζί με το παιδί», με θέμα: «Our Future matters: Protecting children in crisis situations. From struggleto strength».

Την Παρασκευή 4 Απριλίου, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Δένδιας θα παραβρεθεί στην τελετή υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών και του Imperial War Museum του Λονδίνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

