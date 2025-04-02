Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τη στεγαστική του πολιτική παρουσιάζει αύριο Πέμπτη το ΠΑΣΟΚ

Το πρόγραμμά του για το στεγαστικό θα παρουσιάσει ο Λευτέρης Καρχιμάκης, συντονιστής ομάδας προγράμματος

ΠΑΣΟΚ

Τη στεγαστική του πολιτική με τίτλο «Στέγαση: Δικαίωμα ή πολυτέλεια;» παρουσιάζει αύριο Πέμπτη το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Η παρουσίαση θα γίνει στις 18:30 (Art Factory, Λαμίας 6 Ταύρος).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

  • Παρουσίαση της στεγαστικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής από τον Λευτέρη Καρχιμάκη, Συντονιστή Ομάδας Προγράμματος
  • Συζήτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με τον σεναριογράφο Παναγιώτη Μαρκεζίνη
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Στεγαστικό παρουσίαση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark