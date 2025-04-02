Τη στεγαστική του πολιτική με τίτλο «Στέγαση: Δικαίωμα ή πολυτέλεια;» παρουσιάζει αύριο Πέμπτη το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Η παρουσίαση θα γίνει στις 18:30 (Art Factory, Λαμίας 6 Ταύρος).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρουσίαση της στεγαστικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής από τον Λευτέρη Καρχιμάκη, Συντονιστή Ομάδας Προγράμματος

Συζήτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με τον σεναριογράφο Παναγιώτη Μαρκεζίνη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.