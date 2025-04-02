Το ερχόμενο Σάββατο διοργανώνεται στη Ρόδο η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Νοτίου Αιγαίου Π.Ε. Δωδεκανήσων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής (Ξενοδοχείο RODOS Palace).

Ακολουθεί το πρόγραμμα:

10:30 Προσέλευση

11:00 Χαιρετισμοί

11:30 Θεματική Ενότητα 1: Τουρισμός - Ανάπτυξη με Κοινωνική Ισορροπία

Ομιλητές:

• Γιάννης Χατζής - Πρόεδρος ΠΟΞ

• Παναγιώτης Εγγλέζος - Εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου

• Μιχάλης Χατζηκάντης - Αγρότης

• Μιχάλης Λουκαράς - Οικονομολόγος

Παρεμβάσεις : Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής Δωδεκανήσων και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής

Κατερίνα Σπυριδάκη, Βουλευτής Λασιθίου και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Τουρισμού ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής

Συντονισμός: Ρένα Βενιάμη, δημοσιογράφος

13:00 Θεματική Ενότητα 2: Νησιωτικότητα - Ισορροπία και Βιωσιμότητα

Ομιλητές:

• Βασίλης Χατζηγιακουμής, πρώην Δήμαρχος Κω

• 'Αγης Τσούρος, Διεθνής σύμβουλος κυβερνήσεων κρατών και πόλεων για την υγεία και τη βιωσιμότητα

• Σταύρος Μπένος, πρ. Υπουργός και Πρόεδρος Σωματείου "ΔΙΑΖΩΜΑ"

• Σωτήρης Ντάλης, Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παρεμβάσεις: Νάντια Γιαννακοπούλου, Βουλευτής Δυτ. Τομέα Αθηνών και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Μεταναστευτικής Πολιτικής ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής

Κοσμάς Σφυρίου - πρ. Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Συντονισμός: Ροδούλα Λουλουδάκη, δημοσιογράφος

14:30 Διάλειμμα

16:00 Θεματική Ενότητα 3: Γαλάζια Οικονομία

Ομιλητές:

• Γεράσιμος Παρασκευάς, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, μέλος ΤΕΕ Δωδεκανήσου

• Ιωάννης Σεϊμένης, Καθ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

• Γιάννης Σπιλάνης, Καθ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα περιβάλλοντος

• Μαρία Λεκάκου, Καθ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παρεμβάσεις: Μανώλης Χριστοδουλάκης, Βουλευτής Αν. Αττικής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής

Θάνος Πάλης, Γραμματέας Τομέα Ναυτιλία ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Συντονισμός: Μανώλης Παπάζογλου, δημοσιογράφος

17:00 Θεματική Ενότητα 4: Μικρά Νησιά , Μεγάλες Ιδέες

Ομιλητές:

• Βλάσσης Λαπατάς , Σύμβουλος Τουρισμού

• Νικόλαος Ζούρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας

• Νικόλας Ασβέστης, Δήμαρχος Μεγίστης

• Ερωτόκριτος Μιχάλης, Δήμαρχος Κάσου

Παρεμβάσεις: Κώστας Τριαντάφυλλος, Γραμματέας Τομέα Αυτοδιοίκησης ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Παναγιώτης Κουνάκης, Αναπλ. Γραμματέας Τουρισμού ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής

Συντονισμός: 'Αννα Σαρηγιάννη, δημοσιογράφος

18:00 Συμπεράσματα Περιφερειακής Συνδιάσκεψης

Κατερίνα Γαβαλά, Αναπληρώτρια Γραμματέας Τομέα Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

18:30 Κεντρική Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής

