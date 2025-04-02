Το ερχόμενο Σάββατο διοργανώνεται στη Ρόδο η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Νοτίου Αιγαίου Π.Ε. Δωδεκανήσων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής (Ξενοδοχείο RODOS Palace).
Ακολουθεί το πρόγραμμα:
10:30 Προσέλευση
11:00 Χαιρετισμοί
11:30 Θεματική Ενότητα 1: Τουρισμός - Ανάπτυξη με Κοινωνική Ισορροπία
Ομιλητές:
• Γιάννης Χατζής - Πρόεδρος ΠΟΞ
• Παναγιώτης Εγγλέζος - Εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου
• Μιχάλης Χατζηκάντης - Αγρότης
• Μιχάλης Λουκαράς - Οικονομολόγος
Παρεμβάσεις : Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής Δωδεκανήσων και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής
Κατερίνα Σπυριδάκη, Βουλευτής Λασιθίου και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Τουρισμού ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής
Συντονισμός: Ρένα Βενιάμη, δημοσιογράφος
13:00 Θεματική Ενότητα 2: Νησιωτικότητα - Ισορροπία και Βιωσιμότητα
Ομιλητές:
• Βασίλης Χατζηγιακουμής, πρώην Δήμαρχος Κω
• 'Αγης Τσούρος, Διεθνής σύμβουλος κυβερνήσεων κρατών και πόλεων για την υγεία και τη βιωσιμότητα
• Σταύρος Μπένος, πρ. Υπουργός και Πρόεδρος Σωματείου "ΔΙΑΖΩΜΑ"
• Σωτήρης Ντάλης, Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Παρεμβάσεις: Νάντια Γιαννακοπούλου, Βουλευτής Δυτ. Τομέα Αθηνών και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Μεταναστευτικής Πολιτικής ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής
Κοσμάς Σφυρίου - πρ. Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Συντονισμός: Ροδούλα Λουλουδάκη, δημοσιογράφος
14:30 Διάλειμμα
16:00 Θεματική Ενότητα 3: Γαλάζια Οικονομία
Ομιλητές:
• Γεράσιμος Παρασκευάς, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, μέλος ΤΕΕ Δωδεκανήσου
• Ιωάννης Σεϊμένης, Καθ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Γιάννης Σπιλάνης, Καθ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα περιβάλλοντος
• Μαρία Λεκάκου, Καθ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παρεμβάσεις: Μανώλης Χριστοδουλάκης, Βουλευτής Αν. Αττικής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής
Θάνος Πάλης, Γραμματέας Τομέα Ναυτιλία ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
Συντονισμός: Μανώλης Παπάζογλου, δημοσιογράφος
17:00 Θεματική Ενότητα 4: Μικρά Νησιά , Μεγάλες Ιδέες
Ομιλητές:
• Βλάσσης Λαπατάς , Σύμβουλος Τουρισμού
• Νικόλαος Ζούρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας
• Νικόλας Ασβέστης, Δήμαρχος Μεγίστης
• Ερωτόκριτος Μιχάλης, Δήμαρχος Κάσου
Παρεμβάσεις: Κώστας Τριαντάφυλλος, Γραμματέας Τομέα Αυτοδιοίκησης ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
Παναγιώτης Κουνάκης, Αναπλ. Γραμματέας Τουρισμού ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής
Συντονισμός: 'Αννα Σαρηγιάννη, δημοσιογράφος
18:00 Συμπεράσματα Περιφερειακής Συνδιάσκεψης
Κατερίνα Γαβαλά, Αναπληρώτρια Γραμματέας Τομέα Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
18:30 Κεντρική Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής
