ΣΥΡΙΖΑ: Καταδικάζουμε τη μεροληπτική στοχοποίηση του αξιωματικού της ΕΛΑΣ από το κόμμα ΝΙΚΗ

«Καταδικάζουμε τη μεροληπτική στοχοποίηση του αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας και Διοικητή του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Αττικής, Μιχαήλ Λώλη, από το κόμμα “ΝΙΚΗ” το οποίο ζητάει την αποπομπή του από το Σώμα για δηλώσεις που αφορούν μερίδα ιερέων»,αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και προσθέτει: «Ο Μιχαήλ Λώλης, αξιωματικός με σημαντική δράση στον τομέα της Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει συχνά αποτελέσει το ανάχωμα ανάμεσα στη ρατσιστική βία και στις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από αυτήν».

Στη συνέχει τονίζεται ότι «καμία ερμηνεία του Νόμου 4215/14 («Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις») δεν επιτρέπει την αυθαίρετη και καταχρηστική συμπεριφορά της ΝΙΚΗΣ, κόμμα το οποίο εμφορείται από σκοταδιστικές ιδέες και άκρατη θρησκοληψία που έρχονται σε αντίθεση με τον Λόγο του Ιησού Χριστού για αγάπη, αλληλεγγύη, ανεκτικότητα».

Στην Ελλάδα του 2025 οι διατάξεις περί βλασφημίας έχουν καταργηθεί και όλες οι θρησκείες αντιμετωπίζονται ισότιμα με τον ίδιο σεβασμό.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας», δηλώνει ο κ. Λώλης, «μου απένειμε το ξίφος του Έλληνα Αξιωματικού και ορκίστηκα στο Θεό να υπηρετώ το Σύνταγμα και τους Νόμους, για αυτό με πληρώνει το Ελληνικό Κράτος, για να διώκω το ρατσισμό τους και να προστατεύω πρόσφυγες, μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ, άθεους και ανάπηρους που τόσο πολύ μισούν. Έτσι υπηρετώ εγώ την Πατρίδα και το Έθνος, απέναντι στο ρατσισμό»!

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

