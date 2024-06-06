Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με τις ώρες να μετρούν πλέον αντίστροφα για το άνοιγμα της κάλπης της Κυριακής, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μία σύντομη παύση της εσωτερικής προεκλογικής περιόδου, μεταβαίνει σήμερα στο Λοριάν της Γαλλίας και στα ναυπηγεία της Navale Group, όπου ναυπηγούνται οι τρεις φρεγάτες Belh@rra για τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού.

Μία επίσκεψη με ισχυρό συμβολισμό για την εξοπλιστική αναβάθμιση και ισχύ της Ελλάδας, η οποία παράλληλα θα στείλει και ένα ηχηρό μήνυμα εντός και εκτός συνόρων. Μήνυμα, για τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση στην ενδυνάμωση, όχι μόνο των διεθνών σχέσεων και συμμαχιών της χώρας, καθιστώντας τη ισότιμο συνομιλητή άλλων προηγμένων και ισχυρών “παικτών” στην σκακιέρα της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και μία σύγχρονα εξοπλισμένη χώρα, που ενισχύει τα δικά της και ταυτόχρονα και τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Κατά την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, χθες βράδυ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο σημαντικό ταξίδι του στη Γαλλία και στην επίσκεψη στην πόλη της Λοριάν, στα ναυπηγεία που χτίζονται οι τρεις υπερσύγχρονες ελληνικές φρεγάτες Belh@rra σημειώνοντας εμφατικά πως “αυτή η εικόνα είναι η απάντηση μου στους διάφορους υπερπατριώτες του τηλεμάρκετινγκ”, φωτογραφίζοντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης αλλά και όλα τα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, στους οποίους Ηρώδου Αττικού και Πειραιώς καταλογίζουν “πατριδοκαπηλία”.

Ο Πρωθυπουργός θα επιβιβαστεί στη φρεγάτα ΚΙΜΩΝ, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ναυπήγησης και αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό μέχρι τον Ιούνιο του 2025, ενώ θα επισκεφθεί τις δεξαμενές ναυπήγησης των φρεγατών “ΝΕΑΡΧΟΣ” και “ΦΟΡΜΙΩΝ” που αναμένεται να παραδοθούν περί τα τέλη του 2025 και το 2026 αντίστοιχα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί ακόμα με τα στελέχη του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται στα ναυπηγεία της Navale και επιτηρούν τη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται στην εκπνοή του προεκλογικού χρόνου, ο Έλληνας πρωθυπουργός να προβεί σε εξαγγελίες από τη σύμμαχο χώρα, ενώ δεν αποκλείεται στο ελληνο- γαλλικό “τραπέζι” των επαφών του πρωθυπουργού να τεθεί και η περαιτέρω ενίσχυση του “οπλοστασίου” της χώρας με επιπλέον μαχητικά Rafale.

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν λίγες μέρες είχε αναφερθεί στα εν λόγω μαχητικά, δηλώνοντας πως “είμαστε σε φάση επαναξιολόγησης του εξοπλιστικού μας προγράμματος και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τις νέες προκλήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε 24 Rafale. Θα θέλαμε να τα κάνουμε 30. Θα δούμε αν μπορεί να το αντέξει ο προϋπολογισμός” σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το γεγονός ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συνοδεύεται στη Γαλλία από τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, ενισχύει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, παρότι – σύμφωνα με πληροφορίες - μέχρι στιγμής η γαλλική πλευρά δεν έχει καταθέσει πρόταση τιμής για τα επιπλέον έξι μαχητικά που επιθυμεί η ελληνική πλευρά, προκειμένου να υπάρξουν και οι σχετικές διαδικασίες που θα βοηθήσουν ώστε με φόντο τα ναυπηγεία της Λοριάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μπορέσει να εξαγγείλει και την έναρξη των διαδικασιών για την απόκτηση επιπλέον μαχητικών.

Μετά την επίσκεψη στο βορειοδυτικό λιμένα της Γαλλίας, το Λοριάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νορμανδία, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, για να συμμετάσχει στους εορτασμούς για την 80η επέτειο της D-Day στις 6 Ιουνίου 1944, όταν τα συμμαχικά στρατεύματα προχώρησαν σε απόβαση στην ακτή της Νορμανδίας, συμβάλλοντας καταλυτικά στην αρχή του τέλους της ναζιστικής Γερμανίας.

Στην εκδήλωση, λίγα 24ωρα πριν από τις ευρωεκλογές, σε μια συγκυρία κρίσιμη για την Ουκρανία, αλλά και για τις συζητήσεις για την ευρωπαϊκή άμυνα που θα λάβουν μορφή μετά την 9η Ιουνίου, αναμένεται να δώσουν το “παρών” ηγέτες απ΄ όλη τη Δύση, όπως μεταξύ άλλων ευρωπαίοι ηγέτες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ,Τζο Μπάιντεν, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, καθώς και επιζώντες βετεράνοι της απόβασης.

Πηγή: skai.gr

