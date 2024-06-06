ΣΥΡΙΖΑ: Ο Στέφανος Κασσελάκης σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά Δημάδη

Απάντηση σε όσα καταλογίζει στον Στέφανο Κασσελάκη σχετικά με την περιουσία του ο δημοσιογράφος Θανάσης Δημάδης δίνει με ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«1.Το πληρωμένο πιστόλι του Μαξίμου, το Πρώτο Θέμα, και ο δημοσιογράφος κ. Δημάδης (γνωστός από το σκάνδαλο peruka-gate) επιδόθηκαν σήμερα σε μια ακόμη απελπισμένη προσπάθεια να ρίξουν λάσπη στον Στέφανο Κασσελάκη. Και είναι τέτοιο το μένος τους, που δεν μπήκαν καν στον κόπο να αναγράψουν έστω τη σωστή τοποθεσία του ακινήτου.

2.Ο Στέφανος Κασσελάκης σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά του μέσου και του δημοσιογράφου, καθώς και εναντίον οποιουδήποτε άλλου επιμείνει στα συγκεκριμένα ψέματα.

3.Να ανοίξει ο Πρωθυπουργός ΤΩΡΑ την ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε και οι δύο να καταθέσουν τα Πόθεν Έσχες τους για το 2023.

Ο Πρωθυπουργός κυβερνάει. Γιατί δεν ανοίγει την πλατφόρμα; Κρύβει κάτι ο ίδιος ή επιχειρεί να κρατήσει δέσμιο τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης;»

Πηγή: skai.gr

