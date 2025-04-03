Στέγαση: Δικαίωμα ή πολυτέλεια; Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Από τη Χαριλάου Τρικούπη επιχειρούν να απαντήσουν στην εσωστρέφεια αλλά και στη δημοσκοπική πτώση με πρόγραμμα και αξιόπιστη αντιπολίτευση. Τα περιφερειακά συνέδρια του κινήματος συνεχίζονται και το επόμενο ραντεβού των στελεχών και του Προέδρου είναι προγραμματισμένο γι' αυτό το Σάββατο στη Ρόδο.

Σήμερα το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τη στεγαστική του πολιτική, σε μια προσπάθεια να απαντήσει το κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα από τα πιο σημαντικά κοινωνικά προβλήματα, αυτό της ραγδαίας αύξησης των ενοικίων.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να γίνει με έναν πιο φρέσκο κόνσεπτ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να συζητά με τον γνωστό σεναριογράφο Παναγιώτη Μαρκεζίνη και να αναλύει την ολοκληρωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Η στεγαστική πολιτική του ΠΑΣΟΚ εκπονήθηκε από την ομάδα προγράμματος με επικεφαλής τον Λευτέρη Καρχιμάκη και τιτλοφορείται GenRent. Ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κόμματος βίντεο προαναγγέλλουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ενώ τις προηγούμενες ημέρες η πρόταση παρουσιάστηκε στο Πολιτικό Κέντρο και στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, με βουλευτές να προτείνουν αλλαγές.

Κεντρικός στόχος της πρότασης είναι η αύξηση της προσφοράς προσιτών και προσβάσιμων κατοικιών μέσω της κατασκευής 5.000 νέων κατοικιών, της ανακαίνισης κλειστών ακινήτων και της ρύθμισης της αγοράς ενοικίων. Ενισχύει την κοινωνική συνοχή, μειώνοντας την εκτόπιση των κατοίκων από τις γειτονιές τους και προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας για τους ενοικιαστές.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου πλαισίου για τη στέγαση, εστιάζοντας στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, τη σταθεροποίηση των ενοικίων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Συγκεκριμένα οι κεντρικοί άξονες της στεγαστικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ είναι:

1) Θέσπιση Διεύθυνσης Κατοικίας η οποία θα θεσπίζει ζώνες πίεσης στις περιοχές με μεγάλη στεγαστική επιβάρυνση. Στις ζώνες πίεσης μπορεί να εισηγείται σε κάθε αρμόδια αρχή μέτρα, όπως ο περιορισμός των Airbnb, η κατάργηση της golden visa, το ταβάνι στο ποσοστό αύξησης ενοικίων ή η ανώτατη τιμή μισθώματος σε ακίνητα τα οποία δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές ποιότητας στέγης π.χ. ενεργειακή κλάση. Θα είναι αρμόδια για την εξεύρεση κονδυλίων από κάθε αρμόδια εθνική και υπερεθνική πηγή και θα συνδράμει τους ΟΤΑ προκειμένου να αναπτύξουν οι ίδιοι προγράμματα κοινωνικής στέγασης. Παράλληλα συμπεριλαμβάνει το γραφείο συνηγόρου του ενοικιαστή το οποίο Καταγράφει και διερευνά καταγγελίες ενοικιαστών για παραβάσεις των ρυθμίσεων, επιβάλλοντας κυρώσεις όπου χρειάζεται.

2) Ίδρυση Δημόσιας Εταιρίας Διαχείρισης ακινήτων στην οποία δημόσιο και ΟΤΑ θα μπορούν να παραχωρούν την χρήση των ακινήτων τους, να τα ανακαινίζει και να τα διαθέτει προς ενοικίαση σε χαμηλά μισθώματα. Επιπλέον, θα κατασκευάσει 5.000 νέες κατοικίες οι οποίες θα διατεθούν για νέα ζευγάρια. Μέσα από τα προγράμματα ανακαίνισης της ΔΕΔΙΑ και τα προγράμματα κοινωνικής στέγασης των Δήμων υπολογίζεται ότι μπορούν να πέσουν στην αγορά 40.000 σπίτια με χαμηλά ενοίκια εντός της 5ετίας. Τα σπίτια αυτά θα πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να είναι προσβάσιμα σε ΑμεΑ και μέρος τους θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Επιπλέον, ποσοστό των κατοικιών θα είναι κατάλληλο προκειμένου να στεγάσει τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

3) Σε συνεργασία με τους δήμους τίθενται κριτήρια με βάση τα οποία προτεραιότητα στα σπίτια της ΔΕΔΙΑ θα έχουν γιατροί, αναπληρωτές δάσκαλοι, νοσηλευτές και στρατιωτικοί.

4) Κατάργηση της golden visa σε μικρά νησιά, αστικά κέντρα και Θράκη. Τροποποίηση της επενδυτικής (angel visa) προκειμένου να αφορά επενδύσεις στην περιφέρεια στον πρωτογενή, δευτερογενή τομέα και τις start-up με στόχο η οικονομική δραστηριότητα στην περιφέρεια να προσελκύσει νέους ανθρώπους, και να αποκλιμακωθεί η οικιστική πίεση στα αστικά κέντρα.

5) Φοροελαφρύνσεις Ενοικίων: Ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα τους στη Διεύθυνση Ακινήτων απολαμβάνουν μειωμένη φορολογία ή μηδενική για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους

6) Ενσωμάτωση στη νομοθεσία περί προδιαγραφών τουριστικών μονάδων από μία κατηγορία ή αριθμό κλινών και πάνω, τη δημιουργία χώρων διαμονής προσωπικού με ελάχιστα εμβαδά ανά διαμένον άτομο και προδιαγραφές. Απαγόρευση χρήσης αυτών προς τουριστική αξιοποίηση και συνδυασμό με την άδεια λειτουργίας της εκάστοτε ξενοδοχειακής μονάδας.

Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στις 18.30 στο Art Factory.

Πηγή: skai.gr

