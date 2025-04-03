Το ραντεβού στη ΔΕΘ και η επιστροφή των δραχμιστών

Της Δώρας Αντωνίου

Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες είχε η χθεσινή παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, ο οποίος αξιοποίησε τη συζήτηση για την παρουσίαση του μεσο - μακροπρόθεσμου προγράμματος για την άμυνα και τους εξοπλισμούς για να τοποθετηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να κλείσει μέτωπα.

Σημαντικό πρώτο μήνυμα με αποδέκτες εντός και εκτός κυβέρνησης και κόμματος, ήταν, με αφορμή την πρόσφατη αναστάτωση για τις μισθολογικές αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, ότι ο σχεδιασμός για τις όποιες παροχές θα αποκαλυφθεί στη ΔΕΘ. Η κυβερνητική ηγεσία επιδιώκει να σταματήσει άμεσα οποιαδήποτε σχετική συζήτηση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση μέχρι την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ κινδυνεύει να μην έχει απομείνει τίποτα ουσιαστικό προς ανακοίνωση. Έτσι, ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει τη διαχρονική της στήριξη «στην κοινωνία συνολικά αλλά και σε κάθε ξεχωριστή κατηγορία. Κάτι το οποίο θα φανεί μετά βεβαιότητας και στις οικονομικές επιλογές που θα αναπτύξουμε στην επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης».

Εξίσου σημαντικό ήταν και το επόμενο μήνυμα με αποδέκτες επίσης στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, αλλά και ευρύτερα ακροατήρια, εντός και εκτός της χώρας. «Θα παραμείνουμε υπεύθυνοι και δεν πρόκειται αυτή η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση να υποταχθεί σε ένα καταστροφικό σπιράλ παροχολογίας» δήλωσε ο πρωθυπουργός για να βάλει φρένο σε όσους ενδεχομένως μπαίνουν σε τέτοιους πειρασμούς, καθώς μετά το μέσο της τρέχουσας τετραετίας αρχίζει να μετράει αντίστροφα ο χρόνος για τις επόμενες εκλογές. Ανάλογη επισήμανση έκανε και σε σχέση με τη ρήτρα διαφυγής που ενεργοποιείται από την Ε.Ε. σε σχέση με τις αμυντικές δαπάνες και που έχει ανοίξει τη συζήτηση για δημοσιονομικό χώρο, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για παροχές, αλλά και την ανησυχία από ορισμένες πλευρές για ένα παράθυρο που θα οδηγήσει σε αύξηση του χρέους. «Ανεξαρτήτως των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που η Ελληνική Κυβέρνηση έχει ως αποτέλεσμα της ρήτρας διαφυγής, αυτή η δημοσιονομική ευελιξία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει και δεν θα γίνει αφορμή για υπερβολές. Όχι μόνο γιατί οι αγορές μας παρακολουθούν και μας κρίνουν, αλλά και διότι οι επιδόσεις της οικονομίας συνολικά αποτελούν από μόνες τους σημαντικούς παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός προσδιόρισε, επίσης, τον προσανατολισμό της χώρας μέσα στο νέο διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνεται και τη συζήτηση που έχει ανακύψει για την αμυντική θωράκιση της Ε.Ε. «Είμαστε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, τιμούμε τις συμμαχίες μας. Όπως έχω πει σε αυτή την αίθουσα έχουμε μία στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία και θα τιμήσουμε, αλλά ταυτόχρονα είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα θα μπορέσει να αποτελέσει έναν κεντρικό βραχίονα της ευρωπαϊκής στρατηγικής άμυνας στον 21ο αιώνα» τόνισε σχετικά.

Το νέο δίπολο

Κάθε άλλο παρά απαρατήρητη πέρασε η επίθεση που εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερολογία του προσωπικά εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Με την Πλεύση Ελευθερίας στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, η κυβέρνηση έχει απέναντι έναν αντίπαλο με σαφή, διακριτά χαρακτηριστικά αντιπαράθεσης, έναντι του οποίου μπορεί να προβάλει το αφήγημα της σταθερότητας. Ετσι, ο πρωθυπουργός παρέπεμψε σε αναφορά της κ. Κωνσταντοπούλου σχετικά με το νόμισμα, για να προσθέσει: «Όλοι αγαπάμε τον λαό, αλλά έχουμε νόμισμα το ευρώ και θέλουμε να το υπερασπιστούμε, δεν θέλουμε να πάμε στη δραχμή». Επιπλέον, παρέπεμψε στην ιδρυτική διακήρυξη της Πλεύσης Ελευθερίας σε σχέση με τις θέσεις για τη μετανάστευση, για να τονίσει ότι «η Ελλάδα δεν είναι “μπάτε σκύλοι αλέστε” με αυτή την κυβέρνηση».

Και έθεσε σαφώς την αντιδιαστολή και το δίπολο: «Πράγματι, είμαστε από δύο διαφορετικούς κόσμους και καλό είναι αυτό να το εξηγούμε και να μιλάμε λίγο περισσότερο γι’ αυτά τα οποία πρεσβεύετε, τώρα που έχετε πάρει και δημοσκοπική ορμή».

Στην Κοζάνη

Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί σήμερα την Κοζάνη, όπου θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση & Επιχειρηματικότητα: Η Δυτική Μακεδονία περνάει σε νέα εποχή», στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου επενδυτικού πλάνου της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία, που θα πραγματοποιηθεί στον ΑΗΣ Καρδιάς.

