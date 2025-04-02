Κέλλας: Αναζητούμε μια κοινά αποδεκτή λύση για τα ζητήματα των αλιέων

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα, και του γενικού γραμματέα του υπουργείου, Γιώργου Στρατάκου, με εκπροσώπους των αλιέων. Η συνάντηση αποτέλεσε συνέχεια προηγούμενων επαφών και χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα εποικοδομητική, έχοντας ως στόχο την εξεύρεση λύσης σε ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρο τον ευρωπαϊκό Νότο.

Πιο αναλυτικά, μεταξύ των ζητημάτων που έχουν προκύψει σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου είναι η εφαρμογή κοινοτικής οδηγία για την ψηφιοποίηση της αλιείας, η οποία προβλέπει ότι οι αλιείς θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένες ζυγαριές στα σκάφη τους και η ζύγιση να γίνεται να συγκεκριμένους τρόπους.

Επιπλέον, θα είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ιχθυοκιβωτίου για κάθε είδος ψαριού ενώ οι επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν τα χαρτιά της καθημερινής ζύγισης 3 έτη και μέσα στα σκάφη.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, όλο αυτό σχετίζεται με την εφαρμογή κοινοτικού κανονισμού, στο πλαίσιο του οποίου έχει ενεργοποιηθεί εθνικό σχέδιο παρακολούθησης.

Όπως αναφέρει το υπουργείο μέσω άτυπης ενημέρωσης εάν η χώρα μας δεν είχε προσαρμοστεί σε αυτές τις απαιτήσεις, θα βρισκόταν αντιμέτωπη με κυρώσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

«Από τη μια πλευρά εργαζόμαστε για την τήρηση του ευρωπαϊκού κανονισμού, όπως μας επιβάλλεται, και από την άλλη πλευρά θέλουμε να έχουμε ικανοποιημένους τους αλιείς μας» δήλωσε ο κ. Κέλλας και πρόσθεσε «αναζητούμε μια κοινά αποδεκτή λύση, σεβόμενοι τις κοινοτικές αποφάσεις. Φαίνεται οι προτάσεις που κατατέθηκαν από την πλευρά του υπουργείου είναι κοντά σε αυτά, τα οποία διεκδικούσαν οι αλιείς μας και την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε την απάντηση τους».

Από τη μεριά του ο πρόεδρος του Συλλόγου «ΑΙΓΑΙΟ», Βαγγέλης Αραπάκης επισήμανε ότι ο Σύλλογος κατέθεσε τις απόψεις των μελών του, οι οποίες συμπίπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτές του Υπουργείου. «Θα τις παραλάβουμε και γραπτώς τις επόμενες ημέρες, θα τις επεξεργαστούμε και από ό,τι βλέπουμε, σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε, το θέμα θα λήξει» είπε σχετικά.

«Υπήρξε εν μέρει μια πολύ καλή συνεννόηση και συνεργασία με το υπουργείο. Περιμένουμε μια διευκρινιστική για να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Παράκτιων Αλιέων Ελλάδας, Νικόλαος Σταμούλος.

Πηγή: skai.gr

