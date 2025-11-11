Στα χαρακώματα για την «ψυχή» της Ν.Δ.

Της Δώρας Αντωνίου

Το «δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού», που απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης χθες όταν ρωτήθηκε για όσα είπε στη συνέντευξή του ο Αντώνης Σαμαράς, επισφραγίζει την απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου να μην ανοίξει μέτωπο μαζί του.

Σίγουρα, όμως, στην κυβέρνηση αισθάνθηκαν την ανάγκη να μην αφήσουν αναπάντητα όσα ο κ. Σαμαράς είπε για τον χαρακτήρα και την ταυτότητα του κόμματος της Ν.Δ. σήμερα. Ο πρώην πρωθυπουργός ήταν πολύ σκληρός στις αναφορές του και μίλησε «ιδεολογικό μόρφωμα» που δεν είναι πλέον η Νέα Δημοκρατία, για «ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα» και περιέγραψε μια κατάσταση που, όπως πρόσθεσε, «είναι κρίμα για τους πραγματικούς Νεοδημοκράτες».

Με δεδομένο ότι η συνολική τοποθέτηση του κ. Σαμαρά περισσότερο έμοιαζε με μια πολιτική πλατφόρμα τοποθέτησης επί όλων των μεγάλων ζητημάτων της τρέχουσας επικαιρότητας και λιγότερο με μια κλασική συνέντευξη, εύλογα θεωρήθηκε η παρέμβασή τους ως ένα βήμα πιο κοντά στην προοπτική ίδρυσης κόμματος. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των σχεδίων του, ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται όλο και περισσότερο να επιδιώκει να «συνομιλήσει» με το παραδοσιακό ακροατήριο της Ν.Δ. και επιλέγει να το κάνει αυτό εμφανιζόμενος ως ο γνήσιος εκπρόσωπος της ψυχής της παράταξης και εκείνος που μπορεί να εκφράσει σωστά την κομματική βάση.

Όσο και αν στην κυβέρνηση δεν επιθυμούν να τροφοδοτήσουν μια δημόσια αντιπαράθεση με τον κ. Σαμαρά, είναι σαφές ότι δεν μπορούν να αφήσουν αυτή την προσπάθεια που ο πρώην πρωθυπουργός καταβάλει χωρίς καμιά απάντηση. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί να αναθερμάνει τους διαύλους επικοινωνίας με το πιο συντηρητικό ακροατήριο. Η πρωτοβουλία για τον Άγνωστο Στρατιώτη είναι ενδεικτική αυτής της επιλογής. Όπως και η υιοθέτηση σκληρής γραμμής στο μεταναστευτικό τους τελευταίους μήνες. Όπως και η ανάδειξη του δόγματος «νόμος και τάξη» με μια σειρά από παρεμβάσεις. Όπως και η επιλογή να κρατηθούν ψηλά στην ατζέντα ζητήματα που αφορούν την αμυντική θωράκιση της χώρας.

Με τους κεντρώους ψηφοφόρους να «σταθμεύουν» σε σημαντικό ποσοστό στη ζώνη των αναποφάσιστων, το κυβερνών κόμμα δεν έχει πολλά περιθώρια απωλειών προς τα δεξιά του. Ο Αντώνης Σαμαράς έρχεται να προστεθεί στην πίεση που ήδη ασκείται από τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά της Ν.Δ., ενώ διατηρεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους διεκδικητές αυτής της «πίτας». Ακόμα και ευρισκόμενος εκτός Ν.Δ., διατηρεί συνομιλητές και ερείσματα μέσα στο κόμμα.

Με αυτά τα δεδομένα, δεν προκαλεί εντύπωση ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε χθες, λίγο μετά την τοποθέτησή του ότι δεν θα κάνει σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, να απαντήσει για το αν η κυβέρνηση είναι «σημιτικό ΠΑΣΟΚ». Και παραπέμποντας στην ιδρυτική διακήρυξη της Ν.Δ., για να δείξει ότι η σημερινή κυβέρνηση αποτελεί συνέχεια των αυθεντικών ιδεολογικών καταβολών του κόμματος, παρέθεσε μια σειρά από επιλογές κυβερνητικής πολιτικής, που προφανώς αφορούν το πιο παραδοσιακό ακροατήριο του κυβερνώντος κόμματος. Ενδεικτικά, είπε:

«Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο φιλελεύθερη πολιτική από μία πολιτική που μειώνει ή καταργεί 83 άμεσους και έμμεσους φόρους». «Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο συνεπή στην ιδεολογία μας πολιτική από την πολιτική μας στο Μεταναστευτικό». «Δεν νομίζω ότι μπορώ να θυμηθώ πιο διαχρονική πρόταση κάθε Νεοδημοκράτη, κάθε ΟΝΝΕΔίτη, αλλά κυρίως κάθε υγιώς σκεπτόμενου μέλους, της κοινωνίας από την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων». «Δεν μπορώ να θυμηθώ κυβέρνηση να έχει υπογράψει τόσο σημαντικές συμφωνίες – ζητούμενα για τη χώρα μας για πολλές δεκαετίες: ΑΟΖ με την Ιταλία, πάνω στην οποία πάτησαν για να προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα σημαντικά που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ΑΟΖ με την Αίγυπτο, επέκταση στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, εξοπλιστικά».

Και συνόψισε υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει «μια πολιτική που βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της Ν.Δ. και, ταυτόχρονα, στις υγιείς επιδιώξεις της σιωπηρής πλειοψηφίας των πολιτών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.