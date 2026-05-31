Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο άνδρας με το αλυσοπρίονο - Τρόμος για μητέρα και 2 ανήλικα παιδιά

Ο αλβανικής καταγωγής άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη από την αστυνομία - Στην κατοχή του βρέθηκαν ένα αλυσοπρίονο και ένα κουζινομάχαιρο

UPDATE: 18:45
Συναγερμός για άνδρα με αλυσοπρίονο στην περιοχή Δρυμού, στη Θεσσαλονίκη σήμανε στην αστυνομία την Κυριακή το απόγευμα.

Ο αλβανικής καταγωγής άνδρας βρισκόταν έξω από σπίτι, μέσα στο οποίο είχαν κλειδαμπαρωθεί μία μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν ένα αλυσοπρίονο και ένα κουζινομάχαιρο.

TAGS: Θεσσαλονίκη ενδοοικογενειακή βία
