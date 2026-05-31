Συναγερμός για άνδρα με αλυσοπρίονο στην περιοχή Δρυμού, στη Θεσσαλονίκη σήμανε στην αστυνομία την Κυριακή το απόγευμα.

Ο αλβανικής καταγωγής άνδρας βρισκόταν έξω από σπίτι, μέσα στο οποίο είχαν κλειδαμπαρωθεί μία μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν ένα αλυσοπρίονο και ένα κουζινομάχαιρο.

