Συμβούλιο Ασφαλείας: Έμφαση της Ελλάδας στην ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων σύγχρονων τεχνολογιών στα ελαφρά και μικρά όπλα

Tα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας OHE ενημέρωσε σχετικά με τα ελαφρά και μικρά όπλα (SALW), ο Αναπληρωτής Ύπατος Εκπρόσωπος για Θέματα Αφοπλισμού, Αντενέτζι Έμπο σε ανοιχτή συνεδρίαση υπό την προεδρία της Σιέρα Λεόνε στην έδρα του διεθνούς οργανισμού.

Ο κ. Εμπο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι, από την τελευταία ενημέρωση του Συμβουλίου για το θέμα πριν από δύο χρόνια, έχει σημειωθεί πρόοδος στον έλεγχο των ελαφρών και μικρών όπλων. Ωστόσο, πάνω από ένα δισεκατομμύριο πυροβόλα όπλα εξακολουθούν να κυκλοφορούν, τροφοδοτώντας τη βία, την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Προειδοποίησε ότι η κακή χρήση αυτών των όπλων έχει οδηγήσει σε αύξηση των θανάτων αμάχων και έχει προκαλέσει βαθιές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Επίσης, επανέλαβε τις εκκλήσεις του Γενικού Γραμματέα προς τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τους μηχανισμούς του ΟΗΕ και να επαναπροσδιορίσουν τις στρατιωτικές δαπάνες προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης της ειρήνης και της βιώσιμης ασφάλειας.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά στην τοποθέτηση της τόνισε ότι η εκτροπή, η παράνομη διακίνηση και η κακή χρήση των ελαφρών και μικρών όπλων εξακολουθούν να προκαλούν βία, εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες, υπονομεύοντας την ειρήνη και την ασφάλεια σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις των σύγχρονων τεχνολογιών στα ελαφρά και μικρά όπλα και να ληφθούν υπόψη αυτές οι εξελίξεις κατά τον σχεδιασμό των εντολών των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Κάλεσε επίσης το Συμβούλιο να εξετάσει τον ρόλο των ελαφρών και μικρών όπλων στις σοβαρές παραβιάσεις κατά των παιδιών στα Ψηφίσματα και τις συζητήσεις του, μεταξύ άλλων μέσω της Ομάδας Εργασίας για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις (CAAC).

Κλείνοντας, η κ. Μπαλτά επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην εφαρμογή του «Οδικού Χάρτη Ελέγχου Ελαφρών και Μικρών Όπλων των Δυτικών Βαλκανίων».

