Βουλή: Η ονομαστική ψηφοφορία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και της τροπολογίας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Σε εξέλιξη η ονομαστική ψηφοφορία.

Στο σχέδιο νόμου για τη «Σύσταση και οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», περιλαμβάνεται και η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, την προστασία και την ευθύνη του χώρου μπροστά από αυτόν.

1. Η ρύθμιση περιλαμβάνει ένα άρθρο που προβλέπει ότι στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής εθνικής σημασίας και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύεται:

Η χρήση κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του, η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου, η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους. Εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η τροπολογία υπογράφεται από 7 υπουργούς: Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη, Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

